La Unión Deportiva Las Palmas ya tiene nuevo entrenador. Cuando todo hacía indicar que el italiano ex del Palermo, Roberto De Zerbi, iba a ser el míster del conjunto canario, a última hora, en un giro tarantiniano de los acontecimientos, la Unión Deportiva Las Palmas anunciaba como nuevo entrenador a... Manolo Márquez, hasta ahora técnico del filial amarillo.

Curiosamente, el propio Márquez, que consiguió el ascenso con Las Palmas B de Tercera a Segunda B, se había autodescartado como candidato para entrenar al primer equipo: "De momento y creo que de manera definitiva estaré en Segunda B, a no ser que me pongan de otra faceta, no hablo de entrenador del primer equipo. Si todo va como parece seguiré en Segunda B".

Donde dije digo... En un caso propio de Cuarto Milenio, solo Iker Jiménez y el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramirez, pueden saber que ha ocurrido para que, finalmente y cuando todo parecía cerrado, se cayese la opción De Zerbi.