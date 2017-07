Marco Verratti se siente atrapado en el PSG. El jugador italiano arde en deseos de marcharse al Barcelona, pero el conjunto parisino no da su brazo a torcer. Ha cerrado la puerta al centrocampista al que considera vital en su proyecto deportivo.

El agente de Verratti, el también italiano Donato Di Campli, mostró su frustración en una entrevista concedida al periódico italiano Corriere dello Sport, donde lanzólanzó duras críticas contra el presidente y los accionistas del Paris Saint-Germain

"¿El PSG quiere construir un equipo competitivo que no solo gane la Ligue 1 y la Copa de Francia sino también en Europa? Hablamos mucho de Mbappé y de una oferta de 150 millones, pero, por el momento, ningún jugador de nivel de la Champions League ha llegado a París".

Para Donato, la actitud que ha adoptado Marco tras conocer el interés del Barça, no supone una falta de respeto para el PSG, un equipo que le ha dado mucho a Verratti:

"Marco conoce perfectamente sus compromisos contractuales con el PSG, pero es normal que él se sienta halagado por el interés del Barça¿Quién no lo estaría a los 24 años y durante un año de mundial?".

A Di Campli se le tuerce el gesto cuando se le pregunta por el presidente del PSG, Nasser Al Khelaïfi, del que dice, poco menos, que es una marioneta del emir de Qatar, Hamad Al -Thani.

"El fondo pertenece a Hamad Al-Thani, el emir de Catar, quien tiene disponibilidad económica ilimitada. No vender a Verratti al Barça por 100 millones de euros se ha vuelto una cuestión de orgullo. ¿Sabes qué me dijo Al-Khelaïfi? Tengo un contrato hasta 2021 y no podría jamás vender a Marco porque le considero como un campeón alrededor del que quiero construir un gran PSG y si lo vendo, me juego mi puesto. En Doha jamás me lo perdonarían".

¿Que pasará en el futuro? Parece que la pataleta de Si Campli es el punto final al intento de fuga de Marco Verratti del PSG. El jugador se reunirá en los próximos días con Unai Emery, que le considera imprescindible, y la próxima semana esta previsto que el centrocampista se una al resto de sus compañeros en los entrenamientos -de momento se ejercita en el gimnasio-.

¿Habrá terminado el culebrón Verratti? Al Barcelona, en este mercado de fichajes, monta un circo y le crecen los enanos.