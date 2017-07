Jesús Vallejo, nuevo central del Real Madrid para la próxima temporada, aseguró en su presentación oficial con el club blanco que su principal objetivo es "rendir lo máximo" y "entrenar todos los días como el que más".

"Vengo a ayudar al equipo, ahí está la clave, más que un objetivo individual, el fútbol es un deporte colectivo y creo que el éxito recala en eso en que cada uno demos todo lo que tenemos al servicio del equipo", comentó el defensa aragonés.

"Todos los que estamos aquí tenemos que pensar lo mismo que es en aspirar a ser mejor, a competir y entrenar mejor. Voy a dar lo máximo de mí y voy a ser compañero de todos y ponerle las cosas difíciles al mister para optar a la titularidad", añadió.

Vallejo está "convencido" de que va a evolucionar "mucho" en la entidad madridista. "Dentro del campo voy a darlo todo, siempre me he fijado en sus jugadores, en las grandes remontas del Bernabéu que hasta el último minuto no te rindes", recalcó.

Además, también explicó que todavía no ha podido hablar con el técnico francés, Zinedine Zidane, pero tiene "muchas ganas" de incorporarse a la pretemporada del club blanco. "Estoy deseando entrenar y ponerme a sus órdenes y conocer a los nuevos compañeros",añadió.

El joven central se mostró "muy feliz" tras su presentación y reconoció que es uno de los días "más felices" de su vida. "Es algo único e irrepetible y estoy disfrutando mucho de hoy rodeado de mi familia y amigos".

"Ser jugador del Real Madrid es algo especial que conlleva un sentimiento de orgullo y responsabilidad. Lo asumo con muchísimas ganas y ya estoy deseando ponerme a las órdenes de Zidane", finalizó.