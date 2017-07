Agreden brutalmente a un joven en Sanfermines por llevar la camiseta del Sporting

Un aficionado del Sporting ha sido víctima de una brutal agresión durante los Sanfermines. El hombre, M. A. R., natural de Pamplona, se encontraba en un bar por la noche cuando un individuo le gritó "Puta Sporting" y, a continuación, comenzó a propinarle "puñetazos en la nariz, en la nuca y por todo el cuerpo con toda la fuerza del mundo", según relata la víctima del suceso, que compartió lo hechos en su perfil personal de Facebook con el ánimo de que le ayudaran a identificar al agresor.

El relato de Miguel es espeluznante: "2.30 de la mañana. Acabo de entrar con unos amigos a la Peña Donibane (junto a la Plaza San Francisco) y voy directo al baño. Hay cola (uno de los dos está cegado y desbordado) y me quedo esperando a que del otro salgan dos chicas que acaban de entrar juntas. Iba vestido de blanco y rojo y con una camiseta blanca del Sporting (sí, soy de Pamplona pero me gusta el Sporting). Pues bien, de repente escucho un grito y me parece entender 'puxa Sporting' (el equivalente al 'aúpa Osasuna' de allá) y me dispongo a saludar. Pero no. Era un 'puta Sporting' que me pilló totalmente desprevenido y que llegó acompañado de una serie de puñetazos en la nariz, en la nuca y por todo el cuerpo con toda la fuerza del mundo y de patadas".

El hincha del Sporting afirma que el agresor es "un tipo al que no conozco de nada y con el que no había mediado ninguna conversación previa. Hay testigos que dicen que llevaba una camiseta oscura y que iba acompañado de otros tres amigos, uno de ellos vestido con una camiseta de Indar Gorri (grupo de aficionados de Osasuna)".

Miguel ha denunciado los hechos ante la Policía Foral de Navarra y cuenta también con la ayuda de los miembros de la Donibane Peña, cuya sede es el local en el que sucedió la agresión. "Condenamos los hechos y quedamos a su entera disposición. Vamos a intentar localizar al agresor", afirman desde este colectivo.

De momento, y a pesar de la movilización social a través de las redes sociales, el agresor sigue sin ser identificado.