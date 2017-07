El Manchester United disputó en la madrugada del domingo su primer encuentro de pretemporada para preparar la Supercopa de Europa frente al Real Madrid. Su rival fue Los Ángeles Galaxy, a quienes ganaron por un contundente 2-5. Ya en rueda de prensa, José Mourinho quiso repasar la actualidad que rodea a los 'diablos rojos' haciendo especial hincapié en las posibles llegadas de Álvaro Morata y Cristiano Ronaldo, tras todos los rumores sobre sus posibles salidas del club blanco.

El técnico portugués fue rotundo en sus respuestas, en especial con el asunto sobre Cristiano, con el que ya compartió vestuario y con quien su relación no terminó del todo bien. Su elevado peso económico y su valor como pilar de los éxitos del Real Madrid hicieron que, bajo ningún concepto, el United pudiese si quiera plantearse su llegada.

"No nos hemos planteado fichar a Cristiano en ningún momento. Nunca lo hemos pensado porque es un jugador demasiado importante en un club con gran poderío económico. No había razones para pensar que quisiera marcharse y no soy defensor de que un club pierda el tiempo con misiones imposibles".