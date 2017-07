Michu tira la toalla y cuelga las botas

Michu ha dicho basta. Según publica la Nueva España en exclusiva, el futbolista asturiano se ve obligado a dejar el fútbol en activo con tan solo 31 años. Las lesiones le han acribillado durante los últimos años.

Las continuas operaciones que ha sufrido en su tobillo no le han permitido tener continuidad en las últimas temporadas. Michu, que llegó a ser internacional con España, termina su carrera como suplente en el Real Oviedo. No le importa. Tras pasar un calvario en su último año en el Swansea y en el Nápoles -solo pudo jugar 20 partidos en dos temporadas-, no lo dudó. Bajó al barró y jugó con el Langreo de Tercera División.

Ilusionado, firmó un contrato de dos años por el equipo de sus amores, el Real Oviedo. Sin embargo, esta última temporada las secuelas de las constantes lesiones le han pasado factura. Una sola titularidad en toda la segunda vuelta.

Michu, siempre honesto, no se ve con el nivel suficiente para ayudar a su equipo. Por eso decide decir basta. Cuelga las botas y renuncia al dinero que tenía firmado. Deja el fútbol en activo por la puerta grande.