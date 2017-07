¿Por qué se va Morata del club de sus amores?

Álvaro Morata es un delantero centro nato. Tiene hambre de gol y también, tiene hambre de protagonismo. Quiere ser el 9 referencia de un equipo Top. Por eso se va del equipo de su corazón.

El mismo Morata deja claro el porqué de su marcha: "Ha sido un placer jugar en el Madrid y siempre iré con el Madrid menos cuando juegue contra el Chelsea. ¿Si me voy para ser protagonista? Si no, no me hubiera venido".

El Real Madrid vende a un suplente por 80 millones de euros. Un negocio redondo, económicamente hablando. Pero, ¿y deportivamente? Se marcha el segundo máximo goleador en Liga del conjunto merengue, siendo, ojo al dato, el jugador número 18 en minutos disputados en todas las competiciones. En total, el madrileño ha marcado 20 goles en su temporada de regreso a casa.

Morata tiene un don que en el fútbol vale dinero: mucho gol. Una cualidad que escasea cada vez más. Álvaro se va de su casa para ser protagonista. Porque como buen killer, es insaciable, no se conforma con un buen segundo plato.

En el Madrid no iba a ser titular habitual. No lo fue ni siquiera cuando Benzema pasó, a mitad de la pasada temporada, uno de sus habituales periodos de desconexión -Karim, ¿dónde estás?... el móvil al que llama está apagado o fuera de cobertura-. El galo, insustituible para Zizu, es clave para que Cristiano luzca en todo su esplendor, ya que es su generador de espacios.

Morata lo sabe y no se conforma. Se va del Madrid por la puerta grande. Sumando cuatro títulos, dejando constancia de su instinto asesino y generando un beneficio económico de 50 millones de euros (el Madrid le recompró por 30 y lo vende por 80). Bendito negocio... ¿o no? Dependerá de su sustituto. Si es Mbappé, el Madrid hará una jugada maestra. Pero, ¿aceptará el 9 de Francia el papel que no quiso el 9 de España?