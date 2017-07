El Real Madrid ha dado a conocer los números para el nuevo curso, y la duda del nuevo 10 ya está despejada. Luka Modric lucirá el doble dígito en su espalda dejado por el colombiano James Rodríguez, y que ya viste con la selección de su país.

El croata, que ya ejercía de diez oficioso en muchas fases de los partidos, deja el 19 que de momento no tiene dueño, y que quizás podría ser en algún futuro fichaje. Su nuevo número no ha tenido mucha suerte en sus últimos dueños. Robinho, Ozil o James no pudieron darle la relevancia que merecía a un número con tanta historia.

Otros dorsales que estaban todavía en el aire han quedado han sido confirmados en la página web del club. Marcos Llorente lucirá el 18 y Borja Mayoral, pendiente de una posible salida, llevará el 21.