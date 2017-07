El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha hablado en la previa del amistoso que disputará mañana frente al Manchester United, y ha querido dejar claro que el Real Madrid necesita reforzar su ataque

Zidane ha subrayado que siempre se intenta mejorar la plantilla, aunque se mostró cauto asegurando que "si hemos mejorado la plantilla lo veremos durante la pretemporada". Una preparación de la que dice estar "contento" y con "buenas sensanciones".

Preguntado por si el Real Madrid es peor sin Morata, el francés se ha mostrado claro: "Seguro, vimos lo que ha hecho el año pasado, nos aportó muchísimo. Esto es así y de momento nos falta un delantero", rematando con que hay tiempo hasta el 31 de agosto, y que "lo que dije es que falta uno con respecto al año pasado, luego veremos cómo lo manejamos. Ya hay 28 jugadores y somos muchos".

En cuanto al caso Mbappé, el técnico de la primera plantilla blanca no ha querido mojarse, destacando que es "bueno e interesa a muchos clubes" pero que él sólo piensa en el partido de mañana.

Otro tema candente del inicio de verano fue los rumores que apuntaban a una posible salida de Cristiano Ronaldo, pero Zinedine ha querido zanjar ese tema dejando claro que cuando hable con el delantero luso lo ve "tranquilo" y "disfrutando". "Lo que importa es lo que él quiere hacer con el Madrid y yo creo que se va a quedar".

De cara al partido ante el Manchester United, el técnico francés "espera hacer un buen partido, es el primero, y todos van a tener minutos, y en un primer partido no espero nada, que no se lesione nadie. El resultado no me importa, sólo darlo todo".; añadiendo sobre Mourinho que "sabemos el entrenador que es, conoce muy bien el fútbol, sabe cómo manejar un grupo y la experiencia fue muy interesante".