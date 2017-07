La llegada de Mbappé, ¿supondría el adiós de Gareth Bale?

Florentino Pérez comienza su particular partida de póker de todos los veranos. El presidente del Real Madrid, muy tranquilo hasta la fecha, puede hacer un all in en breve. Kylian Mbappé, la gran perla del mercado, parece estar más cerca que nunca de Concha Espina.

La cúpula directiva merengue, que según el diario Marca tiene apalabrado el fichaje de Mbappé por unos 180 millones de euros, sabe que Kylian tiene talento, condiciones y descaro suficiente para marcar una época en el mundo del fútbol. Por ello, están dispuestos a apostar fuerte por él.

Sin embargo, hay algo que inquieta en las oficinas del Bernabéu. Tanto a Florentino como a Zidane, les preocupa llenar de gallos el corral. En la parte ofensiva, ya de por si poblada de cracks, habría excedente en caso de que llegue Mbappé y no salga nadie. Bale, Cristiano, Benzema, más Kylian. Y luego están los Lucas Vázquez, Isco... A pesar de la gran gestión de plantilla que ejerció Zizu la temporada pasada, no es fácil contentar a todos.

El caso Morata, el 9 de España, fue el segundo máximo goleador del Real Madrid en Liga, a pesar de que, ojo al dato, fue el decimoctavo jugador en minutos disputados en todas las competiciones, abre los ojos tanto a el propio Kylian como al entrenador y presidente del Real Madrid.

¿Cuál podría ser la solución?

La venta de una de las patas del tridente galáctico. Benzema, Cristiano o Gareth Bale, garantizaría la tranquilidad del vestuario merengue, aseguraría la importancia que reclama tanto el propio Mbappé -tiene 18 años, pero estamos ante un jugador especial, que ha tirado la puerta abajo en la pasada Champions y a día de hoy, ya es el '9' de Francia- como su precio y salario -cobraría unos siete millones de euros por cada una de las seis próximas temporadas-.

La salida de Karim o de Ronaldo está descartada. A priori, también la de Gareth, pero, ¿y si llega un ofertón? El Madrid podría completar su jugada maestra y José Mourinho se convertiría en su sorprendente aliado.

Mourinho, que el pasado domingo se saludó efusivamente con Bale en el túnel de vestuarios del Levi's Stadium de Santa Clara minutos antes del comienzo del Real Madrid - Manchester y el portugués le dijo en tono jocoso al oído que "no puedo comprarte porque no hablas", ha dejado claro en la rueda de prensa de este martes, que Garteh es la guinda al pastel que necesita:

¿Reforzarnos con Bale? Estoy feliz con mi equipo, pero estaría abierto a otras opciones en el juego, a jugadores que nos dieran posibilidades diferentes por las bandas para jugar en ataque y en el medio del campo que me ofrezcan equilibrio para controlar los partidos.

Desde Inglaterra no se esconde que el United estaría dispuesto a ofrecer más de 100 millones por el galés. Florentino puede tener un comodín para completar su jugada maestra. ¿Lo utilizará?

Mbappé, un pepino

Si hay un jugador de moda en Europa ese es Kylian Mbappé. El joven delantero francés de tan sólo 18 años ha deslumbrado en la segunda parte de la pasada temporada. 25 goles y 14 asistencias le contemplan.

Sus tremendas condiciones, explosividad, imparable en el uno contra uno, olfato de gol, enorme capacidad de desmarque, luce tanto dentro como fuera del área, letal primera zancada, la manera en la que arranca en estático, la inteligencia en la toma de decisiones y la personalidad con la que juega, le convierten en uno de los mejores delanteros del momento y en un serio candidato a ser el mejor en un futuro no muy lejano.