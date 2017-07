Piqué recula y destapa la liebre: "Neymar tiene dudas"

Gerard Piqué da marcha atrás. Tras publicar un mensaje en su cuenta de Instagram en la que aseguraba que Neymar se quedaba en el Barcelona, este martes en rueda de prensa reconoce que la rotunda afirmación fue una sensación suya.

Muchos dudaban de que el ofertón que el PSG ha hecho a Neymar y su padre -30 millones de euros netos de temporada por cada una de las próximas seis temporadas para el delantero y 40 millones de euros brutos para el padre y representante del jugador- fuera real. Piqué ha destapado la liebre.

La posibilidad de que el conjunto de Unai Emery pague los 222 millones de euros de la cláusula de rescisión del delantero es real, muy real. Piqué reconoce que Neymar tiene dudas y que entendería que se fuera si lo que busca es ser el líder absoluto de un proyecto atractivo como el del PSG.

Lógicamente, Piqué afirma que es Neymar el que tiene que tomar la decisión, pero se permite lanzarle un aviso sobre su posible próximo destino:

Piqué dejó claro que Neymar es quien debe tomar la decisión sobre su futuro pero se permitió dar un consejo al brasileño.

"Con todos mis respetos, no es lo mismo La Liga que la Ligue 1. Lo que yo le digo es que no te vayas a París, no te vayas a a una Liga en que la que no te van a ver tanto y te juegas todo a una carta, que es la Champions. Si no la ganas, obviamente no vas a tener el reconocimiento que te mereces".

El culebrón Neymar sigue adelante, más picante que nunca.