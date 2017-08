Tras el anuncio del adiós de Neymar, ¿se termina el culebrón?

Neymar confirmó a sus propios compañeros en la mañana de este miércoles lo que era un secreto a voces. Ha decidido marcharse al PSG.

Ahora, el PSG debe abonar los 222 millones de cláusula de rescisión que tiene el delantero. Sin embargo, si el Barça se cierra en banda y se niega a negociar, Neymar deberá abonar en la sede de la liga el importe de la cláusula más los gastos de fiscalidad del fichaje que serían unos 75 millones de euros. En total casi 300 millones de euros.

Josep María Bartomeu, ya de por si muy tocado por su nefasta gestión, ha dicho por activa y por pasiva que el Barça no rebajará ni un euro de los 222 millones de la cláusula. El PSG quiere incluir algún jugador para abaratar la operación. Los culés solo aceptarían a Rabiot, Di María o Verratti.

La pataleta de LaLiga

Javier Tebas, presidente de LaLiga, es otro de los enemigos que tiene el PSG para que la operación llegue a buen puerto. Tebas, en una entrevista exclusiva concedida al diario 'As', se queja amargamente de lo que denomina como equipos/estado, que reciben inyecciones económicas de países y que juegan con ventaja por estar "dopados económicamente".

Javier avisa al conjunto parisino: "No aceptaremos el dinero de la cláusula de Neymar. El PSG no pertenece a LaLiga por lo que no debe acogerse a un derecho -las cláusulas de rescisión- de nuestra organización y más aún cuando es un club que está infringiendo normas y leyes de la UEFA y el fair play financiero".

El anuncio del adiós del brasileño, no supone, ni mucho menos, el final del culebrón de su salida del Barcelona. Aún queda tela por cortar.