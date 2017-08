El fichaje de Neymar indigna al club más antiguo del mundo

El club más antiguo del mundo, el Sheffield FC, no destaca por sus gestas deportivas. El conjunto inglés milita en la octava división. Sin embargo, sus fieles aficionados están orgullosos de su equipo. Se sienten los creadores del fútbol, y por lo tanto, creen que deben velar por los valores del deporte rey.

A través de su cuenta de Facebook, han publicado una carta en la que llaman a la cordura al fútbol moderno. Las estratosféricas cifras que se manejan en la operación Neymar indignan al club más antiguo del mundo.

Querido fútbol, Hoy es un día especial en la historia de nuestro hermoso juego. Finalmente, hemos cruzado la línea entre los valores sociales y el comercio insano una vez más y lo irreal se ha convertido en una realidad indisputable. Todos sabemos lo poderosa que es esta industria, más que cualquier otro deporte que pueda haber en el mundo. Pero todos debemos respetar que debe haber más de juego que de dinero y fama. Nuestro juego trata sobre miles de millones de fans y aficionados, no sobre miles de millones en un cheque al final de cada semana y de cada mes. Más que nada, todos debemos dar lo mejor de nosotros para conservar este deporte como lo que fue y como lo que siempre debería ser. Un símbolo de unidad, juntando a gente de todo el mundo como ninguna otra cosa en el mundo puede hacer. Elevar a los jóvenes talentos y jugadores profesionales con escalofriantes salarios más allá de la justicia social es algo que viene sucediendo desde hace un tiempo hasta ahora, pero no debe convertirse en lo que domine el alma y el sentido de los once jugadores de un equipo que pateen la pelota durante noventa minutos. No por los medios, no por los aficionados. Ni por las mujeres, ni por los hombres. No por los viejos y nunca por los jóvenes. Como los padres fundadores es nuestro deber recordar a todos nuestras raíces sociales e históricas. La verdadera Casa del Fútbol ni es un solo club ni ningún estadio lleno una semana sí y una semana no. Lo que nos une son los valores que originaron este juego en 1857: integridad, respeto y comunidad. Si empezamos a olvidar, un día nos arrepentiremos. El verdadero modelo a seguir para nuestros niños no está construido por bancos, sino por el carácter en el campo. Por el fútbol, por el juego que todos amamos. Por el mundo que compartimos juntos. Mantengamos este deporte auténtico. Para siempre y durante toda la vida.

La historia de un histórico

Una fría noche de invierno, allá por 1857, dos amantes del cricket, William Prest y Nathaniel Creswick, debatieron, pinta en mano, hasta altas horas de la madrugada acerca del deporte ideal para mantener su estado de forma durante el invierno. Eso que allí surgió, hace ya 160 años, fue la semilla del primer club de fútbol.

El Sheffield F.C nació en 1857 pero hasta 1860 no pudo disputar su primer partido oficial ya que no tenía rival. Durante sus primeros tres años de vida, 'The Club', sobrenombre con el que se conoce al Sheffield FC y que viene a decir que ellos, y no otros, son los primeros entre los primeros, se dedicaban a jugar pachangas.

En 1860 se fundó el segundo club de fútbol: el Hallam FC, también de Sheffield. El primer partido oficial se jugó el 26 de diciembre de 1860 en Sandygate Road, campo del Hallam FC, que hoy en día sigue siendo la casa de los "Paisanos". Un estadio que es el más antiguo de la historia del fútbol.

Sandygate Road, el estadio más antiguo del mundo

Ese 26 de diciembre de 1860 no es un día cualquiera. Es el día de San Esteban, también conocido como Boxing Day. En la actualidad, siempre hay partidos de la Premier el 26 de diciembre, como homenaje a los dos primeros clubes de la historia del fútbol.

El fútbol se expandió como las setas tras un día de lluvía por Sheffield , hasta el punto de coexistir 15 clubes de fútbol en 1862, que jugaban bajo las Sheffield Rules, impuestas por el Sheffield FC, que para algo fue el pionero del deporte rey. Unas reglas que incluían algunos aspectos llamativos como la posibilidad de poder empujar con las manos pero no zancadillear al contrario. Por aquella época se introdujo también el larguero de madera, constituido hasta entonces por una larga soga.

Fruto de esta expansión se creó la Sheffield United Football Club, la primera asociación de clubes de fútbol y el origen de la FA que fue fundada en 1863.

Escudo conmemorativo del Sheffield FC tras cumplir 150 años

Su declive en el ámbito del fútbol comenzó con la introducción del profesionalismo, en julio de 1885. El Sheffield FC al ser un equipo amateur no podía competir con equipos profesionales, por lo que fue perdiendo terreno en gran medida ese año ante equipos como el Aston Villa, Nottingham Forest y Notts County. El ascenso del Sheffield United y el Wednesday como rivales vanguardias del fútbol local relegó al Sheffield original al olvido.

A pesar de su hundimiento deportivo, el Sheffield FC sigue manteniendo sus valores y principios y nadie, jamás, le podrá quitar el título honorífico de ser el club más antiguo del mundo.