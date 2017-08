Situación surrealista la que se ha dado en la mañana de este jueves en la sede de LaLiga.

Los cuatro abogados de Neymar -con el prestigioso Juan de Dios Crespo, letrado especializado en derecho deportivo y director del departamento deportivo del despacho Ruiz-Huerta & Crespo- se personaban en la sede para depositar los 222 millones de euros de la cláusula de rescisión que figura en el contrato del brasileño y que le une con el Barcelona hasta el 30 de junio de 2021. Sin embargo, se han encontrado con la negativa de LaLiga que no ha aceptado el cheque. Algo totalmente insólito y sin precedentes.

Libertad Digital se ha puesto en contacto con Gabi Rodríguez, uno de los abogados de Deporte Ley, experto en la abogacía deportiva, para conocer las claves de la surrealista situación.

Gabi asegura que no ve "motivos para que LaLiga rechace el cheque de la cláusula de rescisión. Estamos en un marco nuevo, jamás se había rechazado una cláusula. El PSG pedirá que se apuren responsabilidades y Neymar puede iniciar acciones legales contra LaLiga, que al final, deberá desbloquear la situación".

¿Peligra el fichaje de Neymar?

En ningún caso el fichaje se echará a bajo por la negativa de LaLiga a aceptar el cheque de la cláusula de Neymar. Javier Tebas justifica el rechazo en que París Saint-Germain estaría incumpliendo el Fair Play financiero e insta a la UEFA a que comprueben la procedencia y el volumen económico de sus patrocinios.

Para Gabi Rodríguez, "la Liga no tiene competencia para valorar si el PSG viola el Fair Play financiero, le compete a la UEFA y lo tendrá que valorar en su momento, que es el 31 de agosto. Este caso a nivel normativo está claro: no hay ningún motivo para no aceptar el cheque de la cláusula. A nivel político ya es otro cantar. A LaLiga, que no olvidemos que es una asociación de clubes, un club suyo le ha podido pedir ayuda. De esta manera, el fichaje de Neymar por el PSG se dilata y puede obligar a sentarse a negociar al conjunto parisino y al Barça".

Si LaLiga y el Barça siguen cerrándose en banda, Neymar y el PSG acudirán a la FIFA y reclamarán el transfer provisional para que el brasileño pueda estar disponible cuanto antes para Unai Emery -este fin de semana comienza la Ligue 1-.

Con el portazo de Tebas, el culebrón Neymar sigue dilatándose en el tiempo. Pero, pese a quien le pese, el desenlace no cambiará. El brasileño jugará en el PSG.