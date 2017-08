Neymar retrata a Piqué: "Le dije que no subiera la foto"

Neymar ha sido presentado este viernes como nuevo jugadordel Paris Saint Germain. El brasileño, que se ha convertido en el fichaje más caro de la historia, llegó a la rueda de prensa acompañado por su padre, por el presidente del PSG Nasser Al- Khelaïfi, y por algunos de sus amigos.

El brasileño, muy agradecido al PSG por la confianza que muestra en él, dijo que irse del Barça fue la decisión "más complicada de mi vida". ¿Los motivos de su fichaje por el PSG? Según Neymar no se va por dinero: "Esos no saben nada de mi vida. No me importa el dinero, yo lo primero que pienso es la felicidad y en la felicidad de mi familia. Si fuese por el dinero estaría en otros sitios y no aquí. He decidido venir a París por la ambición que tiene este club. Querer ganar, buscar algo más grande. Nuevos retos. Es donde me pedía estar mi corazón. Espero ayudar a nuestro equipo a todos los títulos más grandes y más importantes".

Neymar, que si puede desea jugar mañana en el debut del PSG en la Ligue 1 (a las 17h en el Parque de los Príncipes contra el Amiens), aclaró el famoso "Se queda" de Gerard Piqué: "Fue un momento de broma. Nos juntamos para comer y ahí el acabó poniendo la foto. Estábamos de broma. Yo le pedí que no lo pusiera, no lo tenía claro. Yo no lo sabía y esa ha sido la manera en que Piqué ha expresado sus sentimientos sobre mi situación."

Sin quererlo, Neymar deja a su ex compañero con el culo al aire.