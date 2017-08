Dembélé no acude al entrenamiento del Dortmund y se disparan los rumores

"Dembélé no ha venido a entrenar hoy. No sabemos por qué. Intentamos hablar con él, pero no lo logramos. Espero que no le haya ocurrido nada malo", así se ha pronunciado Peter Bosz sobre la ausencia del jugador francés en el entrenamiento matutino del jueves del Borussia Dortmund.

Con ésta noticia de última hora, se desatan todos los rumores sobre su posible salida de la entidad alemana. Al parecer Dembélé no habría explicado, ni habría comunicado su ausencia a la cúpula del conjunto alemán, quienes, tras intentar ponerse en contacto con él, no han logrado respuesta.

Su situación ahora mismo es una incógnita, desde Francia aseguran que su llegada al Barcelona es inminente, mientras que desde España aseguran que el Real Madrid podría haber torpedeado las negociaciones.

Ahora la duda es, en caso de que el jugador haya decidido poner punto y final a su etapa en tierras germanas, ¿será el Madrid o será el Barça el que tendrá que preparar una bienvenida?