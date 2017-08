Cada día que pasa es uno menos de mercado de fichajes y el Barcelona no se puede permitir seguir esperando para presentar alguna cara nueva. La expedición que partió rumbo a Alemania e Inglaterra para desatascar la puerta de salida de Dembélé y Coutinho, no obtuvo resultados fructíferos, y es que Liverpool y Dortmund no van a aceptar una cantidad inferior a los 150 millones por sus respectivos futbolistas.

Además, según Mundo Deportivo, un nuevo jugador ha entrado en la carrera por conseguir el fichaje: el Real Madrid. Desde la Ciudad Condal temen que el club blanco haya estado interfiriendo en las negociaciones con Dembélé y ha brotado el miedo a que pueda volver a suceder un nuevo caso Ceballos o Théo Hernández, donde Florentino le ganó la partida claramente a Bartomeu.

Pedja Mijatovic ha sido lazo de unión entre el jugador del Dortmund y el Madrid, puesto que su representante, Moussa Sissokho, guarda una estrecha relación con la leyenda madridista. Pero los blancos guardan otro as en la manga: Zinedine Zidane, compatriota del futbolista y que podría servir como gancho para su llegada.

Asimismo, y por si no fuera suficiente con el lío que hay montado en las oficinas del Camp Nou, Sergi Roberto estaría en la rampa de salida. Informa el diario Sport que la Juve podría asumir el coste de su cláusula (40 millones) y salir con destino a Italia.