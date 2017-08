Klopp avisa al Barça: "El Liverpool no necesita vender, no hay precio para la salida de Coutinho"

A falta de 8 días para que de comienzo La Liga 17/18, el F.C Barcelona sigue estancado en cuanto a incorporaciones se refiere. Tras la salida de Neymar, urgen refuerzos en el seno azulgrana, pero los clubes dueños de los derechos federativos de los principales objetivos culés, no ceden.

El conjunto que preside Josep María Bartomeu se había fijado dos objetivos principales para tapar la marcha de Neymar: Dembéle y Coutinho. El extremo galo fuerza su salida -este jueves no acudió al entrenamiento- pero el Borussia Dortmund no se amilana: ha rechazado la oferta azulgrana y avisa de que el traspaso parece "altamente improbable".

En el caso de Coutinho, el Liverpool no afloja. Según la BBC, el conjunto inglés ha rechazado la primera oferta del Barcelona -valorada en 100 millones de euros- y este jueves Klopp mandaba un mensaje a navegantes:

"El Liverpool no es un club que tenga que vender a los jugadores, así que lo que ofrezcan al final no importe. Desde el punto de vista financiero, no hay un límite de precio para dejar que Coutinho se vaya. No hay un precio al que estamos dispuestos a ceder. Nuestro objetivo es tener el mejor equipo posible, así que queremos mantener a nuestros jugadores e incorporar a otros nuevos. Es nuestro plan "

A la cúpula directiva del Barcelona, con una moción de censura en el horizonte -prevista para septiembre- se le acaba el tiempo. Tic, tac, tic, tac...