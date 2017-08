Piqué: "Cuando puse el 'se queda' ya sabía que Neymar se iba"

El central del Barcelona, Gerard Piqué, habló este sábado en la previa de la ida de la Supercopa de España ante el Real Madrid. Su comparecencia tuvo el foco en el caso Neymar y su famoso mensaje de "se queda", a lo que el catalán respondió que cuando lo puso ya sabía que su ya ex compañero brasileño se iba.

En cuanto al partido de Supercopa, Piqué declaró que es un partido "especial, y más si es oficial delante de nuestra gente. Para ganar habrá que hacer un gran partido. La vuelta es el miércoles y mañana no se va a decidir la Supercopa. Tenemos claro que no hay que recibir gol y controlar el partido. Sabemos que sus contras son peligrosas".

A pesar de la baja de Neymar ,el jugador azulgrana, cree que el equipo sigue siendo de "garantías", aunque "otra cosa es que si se pueden incorporar más jugadores, pues mejor. Queda mercado y estoy convencido de que la gente que se encarga de eso está intentando que se suba el nivel, pero yo me siento competitivo con el equipo que tenemos y con esta idea estoy"

De cara al clásico cree que "estamos bien. Estamos entrenando bien, con mucha carga y estamos confiados en poder ganar la Supercopa".

El adiós a Neymar

Piqué aseguró no sentirse "engañado", y explicó que "en la boda de Messi tenía la idea de marcharse. En la pretemporada, después, también decía que se iba y que se iba. El día que puse el tuit de "se queda", sé cien por cien que se va. El tuit era la última bala. Se enfadó conmigo. Luego lo solucionamos pero él se iba a ir y se marchó. Sé que tiene sus razones. Pueden ser económicas o de ser el mejor jugador del mundo. No hay que juzgarlo, es un jugador valiente. Nos ha dado un rendimiento extraordinario. La cifra exacta por la que vino no la sabremos nunca (risas) pero ha dejado dinero en la caja. Tendremos un gran recuerdo de él". Añadiendo que el brasileño no le "decepcionó" y que no se arrepiente del 'se queda'.

El internacional azulgrana afirmó que el mensaje tenía "un sentido y yo quería utilizar las redes sociales porque esa es una fuerza que tengo. Quería ayudar al club y al menos lo intenté aunque sabía que tenía la decisión tomada. Neymar a mí no me ha decepcionado. Hay jugadores que se declaran en rebeldía y él luchó hasta el último segundo en el partido ante el Madrid. Se podía lesionar y siguió jugando. Ha defendido la camiseta como ninguno. Vivimos en un mundo en el que la gente está triste. La gente le gusta criticar mucho. Todo el mundo critica, todo el mundo expresa rabia, tristeza. Esto se muestra en cómo se ha criticado a Neymar, a los padres y a los amigos. Aquí todo el mundo juzga. Si sus amigos tienen un salario, si su padre tiene un salario, será porque a alguien le ha interesado y el club lo ha permitido. ¿Cuántos de aquí os iríais de aquí a la competencia por más dinero?. Cada uno toma sus decisiones en su vida y no debemos juzgarlos por ello".