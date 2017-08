Diego Costa ha roto su silencio para volver a demostrar sus ganas de volver el Atlético de Madrid. Su situación en el Chelsea es insostenible, ya que su entrenador Antonio Conte no cuenta con él. El club le ha prohibido entrenar con la primera plantilla, y mientras el deseo del jugador es volver a las órdenes del Cholo, el equipo de Londres tiene la intención de traspasarle a la Superliga China.

En una entrevista concedida al Daily Mail, el internacional español ha sido contundente: "estoy esperando a que el Chelsea me libere. No quería irme, era feliz, pero cuando el técnico no te quiere, te tienes que ir. Hay que decir las cosas a la cara, no por mensaje de texto. Estaba con la selección, yo solo en mi habitación, cuando lo recibí. Enseñé el mensaje de Conte a mis compañeros y no se podían creer cómo lo había hecho. Si me acusan de mentir, lo puedo enseñar", afirmó de forma contundente.

Costa ha insistido en esa idea: "¿Por qué no me dejan marcharme si ellos no me quieren? Ya le he dicho al Chelsea que mi deseo es irme al Atlético de Madrid. ¿Por qué no me dejan marcharme si ellos no me quieren? Ya le he dicho al Chelsea que mi deseo es irme al Atlético de Madrid. No voy a entrenar con el filial, no soy un criminal. Me están sancionando ya cada semana, pero a mí no me mueve el dinero, estoy dispuesto a estar un año en Brasil sin jugar, incluso si el Chelsea me sanciona con un año entero sin pagarme el salario".