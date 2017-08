Paco Jémez: "La peineta iba dirigida a un sujeto que me insultó y amenazó a mis hijas"

Paco Jémez sigue dando la nota en México. El técnico español no deja de generar polémica. El último hecho que le ha puesto en la picota se produjo tras ser cazado haciendo una peineta por el Diario Deportivo Récord, tras el empate sin goles entre su equipo, el Cruz Azul y el Toluca.

Tras el revuelo generado con su propia afición, el técnico español pidió dar una rueda de prensa para aclarar lo sucedido:

"Mi comparecencia es por un gesto que realicé ya que es falso que fuera un insulto general a la gente, me dirigí a un sujeto que me insultó y amenazó a mis hijas. Quiero finalizar con esto y espero que el sujeto no sea seguidor de Cruz Azul, porque sí yo un día hiciera esta seña a alguien del club o aficionado me iría", afirmó.

"Ojalá los medios de comunicación apoyen señalando quienes son éstas personas que me amenazaron a mí y a mis hijas, una tiene 13 años y la otra 17", finalizó.