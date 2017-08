Doble palo de Busquets a su propia directiva

No solo la afición, la plantilla azulgrana también es un clamor en contra de su propia directiva. Sergio Busquets, que pasó por rueda de prensa en la previa del partido de vuelta de la Supercopa, dejó dos recados a Bartomeu y los suyos.

El primero tiene que ver con la nefasta gestión en materia de fichajes del Barcelona en este mercado estival. Busquets fue claro y conciso:

Otro de los palos de Busquets a la directiva culé iba personalizado y tenía nombre y apellidos: Pep Segura. El mánager general del área de fútbol del Barcelona, señaló tras el partido de ida a Gerard Piqué -se marcó en propia puerta el 0-1- como culpable de la derrota:

Busquets tira de las orejas a Segura públicamente:

No estoy de acuerdo con él, porque no fue así. Fue una jugada de mala suerte y en ningún momento perdimos por eso. Cometimos unos cuantos errores y ellos estuvieron muy bien en la definición. Señalar a un jugador no es la mejor manera de expresarse y mucho menos desde dentro del club

Busquets ha admitido que Neymar "solo hay uno" y que el equipo "obviamente ha perdido poder ofensivo" con su marcha al PSG, pero se ha mostrado convencido de que, aun si refuerzos, el Barça puede ganar mañana en el Bernabéu.

Por otra parte, el mediocentro del conjunto azulgrana ha defendido el fichaje de Paulinho, que el jueves será presentado como nuevo jugador del Barcelona:

Preguntado por la posibilidad de que Valverde cambie el 4-3-3 habitual en el esquema del conjunto azulgrana para jugar con doble pivote, algo que condicionaría su juego, Busquets no ha querido mojarse al respecto.

Hay tantas variantes a la hora de jugar con un doble pivote que no te podría contestar sobre si me encontraría a gusto o no. Yo me encuentro bien cuando el equipo juega bien, estamos juntos y tenemos la posesión