Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, perdió su habitual sonrisa y se mostró "muy molesto" por la sanción de cinco partidos a Cristiano Ronaldo, que considera desproporcionada por lo que ocurrió en el Camp Nou y tras la que aseguró "pasa algo" en contra de sus intereses.

"Estoy muy molesto porque al final no me voy a meter con los árbitros, pero cuando miras todo lo que pasó, pensar que no va jugar Cristiano cinco partidos con nosotros... puf, ahí pasa algo", denunció. "Estoy molesto con esto, como todo el mundo, porque con pocas cosas es mucho castigo para él", añadió.

Nunca había dado una rueda de prensa Zidane en el Real Madrid con rostro tan serio y mostrando de esa forma su malestar. No hubo ni una de sus habituales sonrisas en su comparecencia en ninguno de los temas que trató, mostrando su enfado por perder a Cristiano Ronaldo.

"He sido muy claro en mi respuesta, cuando miras lo que pasó, al final de todo y dices que a Cristiano le han metido cinco partidos, es mucho. Nada más. Espero que lo miren porque se van a reunir el comité y que lo miren bien. Estoy molesto cuando miro lo que quieren meter a Cristiano por lo que pasó", manifestó pidiendo a Apelación que estudie lo ocurrido y el recurso presentado por el Real Madrid.

Consciente de la fuerza de sus palabras, el técnico francés no quiso profundizar en lo que piensa que está detrás de la sanción. "No sé qué pasa ni lo que va a pasar, muestro lo que siento ahora, después de haber visto otra vez el partido y es normal. ¿Cómo no me va a molestar?. No me meto en la labor del árbitro que es complicada, yo también me puedo equivocar, pero cuando al final de todo veo que son cinco partidos..., es mucho con lo que pasó".

Zidane reconoció que Cristiano Ronaldó "está molesto porque quiere jugar y cuando no lo hace no está contento" y no quiso entrar a valorar si piensa en que se le tienen ganas al portugués. "No lo sé, espero que no, que la gente lo hace con conciencia y hace su trabajo, pero al final me quedo con una sanción y lo que pasó no es para tanto. Hoy estamos molestos pensando que Cristiano no va a estar con nosotros mucho tiempo".

"No nos vamos a relajar seguro"

El técnico del Real Madrid descartó que la final de la Supercopa de España esté sentenciada tras el triunfo por 1-3 en el Camp Nou ante el Barcelona, y aseguró que en el fútbol "todo puede pasar" en una eliminatoria.

"Nosotros no nos vamos a relajar seguro. Nos espera un partido difícil como la ida o más todavía", advirtió Zidane. No desveló el técnico madridista si apostará por las rotaciones en su equipo titular por el poco descanso entre la Supercopa de Europa, la ida en el Camp Nou y la vuelta.

Confirmó Zidane que da por cerrada la plantilla, aunque deja una pequeña esperanza a la llegada de algún jugador hasta final de mercado, pero confirmando que jugadores como Marcos Llorente y Borja Mayoral se quedarán y no saldrán cedidos.

"Estoy muy contento con la plantilla, con todos los jugadores, además se van a quedar todos. Hasta el 31 puede pasar de todo, esto no lo controlo yo, lo que puedo decir es que estoy contento con los jugadores que tengo, está clarísimo", aseguró.

Zidane celebró la imagen de su equipo en cuanto han llegado los partidos oficiales, recordando que en la gira dio importancia a otros aspectos por encima de los resultados. "Esperaba esto del equipo. Nos preparamos para ello y al final desde el 8 de agosto competimos muy bien y ganamos con personalidad".