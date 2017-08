El tremendo palo del Borussia Dortmund al Barcelona

El Barcelona monta un circo y le crecen los enanos. La surrealista gestión de Josep María Bartomeu y su junta directiva este verano es una auténtica pesadilla para la afición azulgrana.

Tras el baño que le dio el Real Madrid en la Supercopa de España, el Barça, desesperado, intenta arreglar el desaguisado en el mercado de fichajes. Tras las llegadas de Semedo –un lateral derecho luso que costó 30 millones de euros y no ha sido capaz de hacerse con el puesto de titular— y Paulinho –el brasileño, que estuvo cerca de colgar las botas, llega desde China por 40 millones de euros–, los siguientes objetivos son Coutinho y Dembélé. Su llegada se da como segura en Can Barça, pero desde sus clubes de origen –Liverpool y Borussia Dortmund– no lo ven tan claro.

Pep Segura, el mánager del Barcelona que en los días previos ha sido noticia por señalar públicamente a Piqué, como principal culpable de la derrota 1-3 en la ida de la Supercopa, aseguraba este miércoles tras la derrota en el Santiago Bernabéu que "Dembélé está cada día más cerca. Hemos avanzado en la negociación con el Borussia". Sin embargo, Hans-Joachim Watzke, gerente del conjunto teutón, opina todo lo contrario:

El Barcelona no ha avanzado ni un milímetro en su propósito de fichar a Dembélé.

El zasca de Watzke a Segura aún retumba en el Camp Nou.

El Barcelona terminará fichando a Coutinho y Dembélé, pero a cambio de pagar un precio desorbitado: más de 100 millones de euros por cada uno. Las urgencias, cuestan caro en Can Barça.

Bartomeu, Segura, Roberto 'Ojo de Halcón' Fernández y compañía, siguen opositando con mucha fuerza para ser considerados como la peor directiva azulgrana de la historia. Hasta septiembre –Agustí Benedito prepara una moción de censura—, pueden seguir superándose. ¿Lo conseguirán?