Sonaba la campana que daba comienzo al curso entrante y el Atlético de Madrid de Simeone, sábanas pegadas incluidas, aún estaba en casa poniéndose el uniforme con el nuevo escudo. Los rojiblancos llegaron 78 minutos tarde a la primera clase de la temporada y menos mal que Ángel Correa apareció de la nada con la mochila y los libros a tiempo porque, visto lo visto en Montilivi, el que llegó puntual y mereció algo más que un punto fue el Girona, no el Atlético.

Pese a la mala imagen ofrecida por el cuadro madrileño en su estreno, la casta colchonera resurgió a tiempo para bajar a la tierra al Girona y rescatar un punto que sabe a oro si se tiene en cuenta que el 3-0 casi siempre estuvo más cerca del marcador que el 2-1. Griezmann tampoco ayudó con un nuevo problema de actitud en los inicios de temporada. El año pasado soltó una perla equivocada hablando de "bajar a Segunda" tras dos empates en los dos primeros partidos y en esta ocasión su boca le hizo ser expulsado, previo penalti no pitado por el colegiado.

La rabia mal entendida de Griezmann le costó la roja al francés, pero la 'mala leche' bien interpretada del resto del equipo les haría sumar un punto de la nada más absoluta. El Girona, sin embargo, descubrió de la manera más cruel que en Primera, a veces, no vale con hacer un partido de 10.

Campana y repaso

Pablo Machín es un hombre que ha tenido que picar piedra para llegar a Primera División y es de sobra conocida su obsesión por los detalles. A buen seguro que el entrenador del Girona analizó hasta la saciedad los puntos fuertes y débiles del Atlético de Simeone, pero casi con total seguridad desconocía que las fortalezas del conjunto madrileño iban a desaparecer por completo en los primeros 45 minutos de encuentro. Sin algo que te proteja das medio partido al enemigo y eso mismo le ocurrió al irreconocible cuadro del Cholo.

"El Atlético es fuerte en el juego aéreo". Primer error en Montilivi. Los dos goles llegaron en sendas jugadas con el esférico sobrevolando el área de Oblak. "Los rojiblancos se caracterizan por juntar sus líneas y dejar pocos huecos". Segunda equivocación de la noche ya que la separación fue abismal entre centro del campo y ataque. "Koke, Gabi y Saúl sostienen el centro del campo". Tercera premisa incorrecta. Apenas hubo presencia del Atlético en la medular y todos los balones pasaban con suma facilidad entre las tres líneas madrileñas.

¿Conclusión? Diversión infinita para el Girona y caos autodestructivo del Atlético de Madrid, que vio como sus mejores hombres desaparecían. Savic y Juanfran suspendieron claramente en defensa. Carrasco y Griezmann se mostraron imprecisos y Torres peleó contra la oscuridad más absoluta ya que ni tuvo el balón ni vio opciones de que se lo dieran. Repasando la primera parte en Montilivi , los dos goles de Stuani en sólo tres minutos (22 y 25) se antojaron cortos para el repaso que el Girona le dio al Atlético.

Resurrecciones Correa

No mejoró demasiado el Atlético de Madrid en la segunda parte y el Girona, más atrás de lo habitual para mantener el resultado, tuvo sus opciones de seguir amargando la noche a sus primeros visitantes históricos en Primera División. Simeone vio tan acentuado su grado de desesperación que acabó quitando al peor Juanfran que se recuerda para meter a Correa y jugar con un 3-4-3 complicado de ver en el argentino.

El cambio de esquema tampoco tuvo un efecto revitalizador en el Atlético, pero algo sí se logró mejorar. El enfermo, por no decir muerto viviente, daba sensaciones de mejoría, pero dependió de Oblak en muchos tramos de la segunda parte para no acabar perdiendo del todo el choque. Cuando mejor estaba el Atlético, siempre dentro de su letargo, llegó la jugada del penalti a Griezmann. El contacto es leve, pero Iraizoz se cruzó lo justo para que Antoine cayese al suelo con una razón justificada. El colegiado no lo entendió así, mostró la amarilla al francés y el rebote posterior del galo acabó con su melena rubia en la caseta.

El doble error colegiado-jugador hizo que el Atlético ya se viese casi enterrado. Gaitán y Vietto fueron las últimas balas del Cholo aunque el gran acierto del argentino sería la primera sustitución que hizo en la segunda parte. Correa se sacó de la manga una diagonal perfecta y un derechazo inapelable para batir en el 78' a Iraizoz y poner así algo de luz en el caos madrileño. Es el jugador número 12 del Atlético y a falta de que su madurez le haga entrar en el once, Correa sigue salvando a los suyos y, por cierto, cada vez con más frecuencia.

A partir del 2-1, el choque se volvió loco y dos hombres terminaron de quitar la ilusión a las gradas de Montilivi. Uno fueOblak con sus paradas y el otro Giménez con un cabezazo salvador en el 84' que dejó en evidencia a Iraizoz. Sin fútbol, pero con casta, el Atlético había remontado el partido ante un Girona que no se podía creer que su magnífico estreno se quedase en tan sólo un punto sumado. Menos creerían en ese hecho cuando en los minutos finales nuevamente Oblak se encargaría de evitar la victoria local. Sin el esloveno...

2-2 final para Girona y Atlético de Madrid con mucho trabajo para ambos. Los catalanes ya conocen de primera mano lo que cuesta ganar en Primera y los hombres del Cholo tienen demasiadas cosas que mejorar si no quieren volver a llegar tarde a clase. Griezmann, de momento, no estará en la siguiente.



Ficha técnica

Girona, 2: Iraizoz; Maffeo, Espinosa, Alcalá, Muniesa, Aday Benítez (Planas, m.71); Borja García, Pere Pons, Álex Granell; Portu (Kayode, m.84) y Stuani

Atlético de Madrid, 2: Oblak; Juanfran (Correa, m.57), Giménez, Savic, Lucas; Gabi (Gaitán, m.69), Koke, Saúl, Carrasco; Griezmann y Torres (Vietto, m.72)

Goles: 1-0, m.22: Stuani; 2-0, m.25: Stuani; 2-1, m.77: Correa; 2-2, m-84: Giménez

Árbitro: Martínez Munuera (Comité valenciano). Amonestó a Stuani (m.45), del Girona; y a Carrasco (m.27), Saúl (m.49) y Lucas (m.60), del Atlético. Expulsó al visitante Griezmann con roja directa (m.67)

Incidencias: Partido de la primera jornada de LaLiga Santander 2017/18 disputado en el Estadio Municipal de Montilivi (Gerona) ante 11.500 espectadores. Antes del comienzo se guardó un emotivo minuto de silencio en memoria de las víctimas de los atentados del pasado jueves en Barcelona y Cambrils