Zidane descarta la llegada de otro delantero y confirma la baja de Varane

Zinedine Zidane ha comparecido en rueda de prensa en el día previo a su duelo ante el renovado Valencia de Marcelino. En las últimas horas al francés se le han acumulado los problemas: a las ausencias de Ramos por la expulsión en Riazor y a la lesión de Vallejo, se le suma la baja de Varane por problemas en el abductor.

"Quiere jugar, pero tiene algo. No quiero arriesgar. Estamos valorando lo que puede pasar, pero yo no quiero que juegue mañana aunque no estén Sergio ni Vallejo. La salud del futbolista me importa más", ha declarado el francés sobre el estado físico de su compatriota.

Ha querido dar a conocer también la idea que tiene para cubrir el gran hueco que se le abre en el centro de la zaga: "Tenemos a Casemiro y a Marcos Llorente que ya han jugado en esta posición, nos vamos a apañar". Por lo tanto, será un mediocentro defensivo el que acompañe a Nacho en el partido del domingo.

No han faltado las preguntas sobre los fichajes. La vacante en la delantera tras la salida de Morata y el nombre de Borja Mayoral como sustituto. "No quiero otro delantero. Mayoral no ha entrado en convocatorias porque somos 25 y tiene que salir alguno, pero cuento con él y voy a contar con él", con éstas palabras, Zidane podría dar por zanjada la polémica sobre Mbappé o cualquier otro ariete que sonase para el club.

El futuro de Cristiano ante la posibilidad de su salida que se dio a principio del mercado estival y que ahora resurge con fuerza, Zidane lo tiene claro y asegura que nunca se ha planteado un Madrid sin el portugués: "No se va a mover, es su equipo, su ciudad, está encantado con todo lo que tiene aquí".

Por último, el parón de selecciones a lo que el técnico ha preferido ser cauto y desear que todos sus jugadores lleguen en plenas condiciones para una temporada que va a ser muy exigente. "Ojalá no pierda por lesión a ninguno más. No pienso en eso, sólo en que todo vaya bien y que no se lesione nadie y que vamos a tener a toda la plantilla lista dentro de poco", expresaba el entrenador madridista.