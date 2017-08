Nueva polémica en el vestuario de la UD Las Palmas. Después de los episodios vividos por jugadores como Nauzet Alemán (pelea en una discoteca), Sergio Araujo (positivo en un control de alcoholemia), Jonathan Viera (fuerte discusión con el extécnico Quique Setién) o Tana (discusión en la puerta de una discoteca), ahora es el turno de Aythami Artiles.

Según publica este martes el diario As, el veterano defensa de la UD Las Palmas, que además es el capitán del equipo, se negó a entrenar con sus compañeros el pasado sábado, horas antes del partido ante el Atlético de Madrid en el Estadio de Gran Canaria (1-5), al no haber sido convocado por el técnico Manolo Márquez.

"Fue una decisión unilateral, por lo que la sorpresa de sus compañeros fue mayúscula, pero tanto Manolo Márquez como Juan Carlos Valerón nada pudieron hacer para cambiar el parecer del veterano defensor. Artiles se quedó viendo el entrenamiento de sus compañeros y el cuerpo técnico trató de quitarle hierro al asunto a pesar de haber quedado desautorizados delante del resto de los profesionales", se puede leer en la información del diario de Prisa que firma el periodista Rafa León.

Sin embargo, el propio Aythami ha ofrecido una rueda de prensa para desmentirlo tajantemente. "En ningún momento me he negado a entrenarme. Ya está bien de que se siga manchando el nombre de los jugadores y la imagen del club con noticias que no son contrastadas", ha dicho el jugador, bastante molesto.

El jugador de Arguineguín, de 31 años, ha explicado que en ningún momento se negó a ejercitarse. "Si eso fuese cierto, el club me habría abierto expediente y me hubiera puesto una multa. El sábado entrenamos por la mañana y por la tarde tocaba gimnasio; yo tenía la espalda cargada y me quedé con el fisioterapeuta", ha aclarado.

Pero la cosa no queda ahí. Y es que el periodista de As, tras escuchar las explicaciones de Aythami, arremetía contra el defensa en una serie de tuits e incluso le ha acusado de mentir, añadiendo que si no ha sido sancionado por el club es porque es "amigo" y "el chivato" del presidente del club, Miguel Ángel Ramírez.

Aythami Artiles, en la vida hay que ir con la verdad por delante. Mentir, como haces, dice muy poco de ti como persona y profesional — rafaleon (@rafaleonortega) August 29, 2017

Aythami Artiles, seamos serios: tú estas en UD Las Palmas porque eres el chivato de Miguel Ángel Ramírez y por eso te renovó cuatro años — rafaleon (@rafaleonortega) August 29, 2017

Por mucho que trates de desmentir y desprestigiar la información, te lo digo con mayúsculas Aythami Artiles: MIENTES y eres un MENTIROSO — rafaleon (@rafaleonortega) August 29, 2017