El presidente del Niza destapa el ridículo del Barcelona en el 'caso Seri'

El presidente del Niza, Jean-Pierre Rivère, ha contado la verdad sobre el "caso Seri" o cómo el Barcelona hizo el ridículo una vez más en el mercado de fichajes. En declaraciones a Canal + Francia, el Rivère aseguró que el problema de que no se cerrara la operación se debió a una decisión deportiva, y no económica.

Según el dirigente francés, el miércoles por la mañana Joulien Fournier, director general del Niza, le llamó "temprano" y le dijo "no entiendo, recibo una llamada del Barça, me dicen que se para en el tema Seri". "Por la tarde el presidente del Barcelona, Bartomeu, un poco avergonzado, me dijo: 'Jean-Pierre, es la primera vez que nos pasa esto. Nuestros técnicos decidieron no fichar a Seri. En absoluto es un problema de dinero'", sentenció el máximo mandatario del Niza.

"El jueves por la mañana todo estaba definitivamente confirmado: no fichaban a Seri. Todo había cambiado. Le dije al Barça: 'Me jodiste un jugador en el aire', porque tenía un contrato listo. Me puse en el lugar del jugador, cuyo sueño era ir al Barça, y al día siguiente ese sueño se había esfumado", sentenció Rivère.

Un caso parecido durante este mercado de verano fue el del fichaje frustrado de Íñigo Martínez, al que el Barcelona también descartó a última hora por una decisión "técnica".