Iniesta vuelve a desmentir a Bartomeu acerca de su renovación

El jugador y capitán del FC Barcelona, Andrés Iniesta, no ha confirmado ni desmentido este sábado si ya tiene claro renovar su contrato, que finaliza a final de temporada, pero sí ha dejado claro que no existe ningún principio de acuerdo con el club desmintiendo así de forma clara el anuncio hecho a tal respecto por el presidente blaugrana, Josep Maria Bartomeu.

"Hablé con Bartomeu, como no podía ser de otra forma. Sabéis que nunca antepondría nada personal a una situación de club, fue un mal entendido en el sentido de que las palabras utilizadas (por Bartomeu) no fueron las exactas. Pero no fue una reacción para contradecir al presidente, ni mucho menos. Dije mi verdad de la situación y a partir de ahí las cosas son normales", comentó a los medios tras el 5-0 al Espanyol.

Y es que Iniesta, interpelado por el principio de acuerdo que bombeó Bartomeu en una entrevista, aseguró tajante que "no" existía. Esta vez se explicó largo y tendido: "Por un principio de acuerdo se entiende que todo está prácticamente hecho y yo entiendo que no lo está. Entiendo que por cómo está viviendo el club y todos estos momentos hay mucha gente que añade el momento para añadir más leña al fuego. Me gustaría que no se inventaran muchas cosas al respecto".

"Es una situación normal dentro de que es una situación particular mía con el club, porque el contrato se me acaba. Hace tiempo que se está hablando, las cosas están yendo como están yendo y mi único deseo es hacer una gran temporada, rendir al máximo y volver a conquistar títulos con mi club. Esta es mi casa y mejor que aquí no podría estar. Es la situación que es y no me distrae lo más mínimo", aseguró al respecto.

El manchego todavía no tiene claro qué hacer, si renovar o no, pero tiene claro que se centra en lo deportivo. "He dicho sobre mi futuro que es normal en mi situación poder valorar muchas cosas y ya se verá. No hay que buscar más cosas, estoy centrado en entrenarme al máximo y rendir. El futuro ya se verá, lo importante es lo del campo y seguir jugando y mejorando. Tengo que valorar muchas cosas, no es que descarte ni deje de descartar. No puedo confirmar ni no confirmar", manifestó.

"Pienso en estar bien, en jugar bien, en rendir... Mi cabeza, corazón y cuerpo decidirán lo que pase. Ahora mismo no es en lo que estoy pensando, sino en rendir en el campo", aseveró en este sentido antes de lamentar el ruido que hay en el entorno del club, con peticiones de dimisión a Bartomeu y un voto de censura en marcha. "Cuando hay tanto ruido fuera no es bueno pero la gente se expresa. Nosotros queremos centrarnos en el campo y sacar los partidos", relativizó.