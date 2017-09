El Barça no contempla dejar la Liga y dice ahora que no van "a hablar de política"

El Barcelona no contempla la posibilidad de quedar fuera de la Liga española, en el caso de una hipotética independencia de Cataluña, tal y como advirtió hace unos días el presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Javier Tebas, según ha comentado hoy el portavoz de la entidad azulgrana Josep Vives.

"Si esto avanza, los clubes catalanes no podrán jugar en la Liga española. Yo no entiendo España sin Cataluña y para mí Cataluña es España", dijo recientemente Tebas, referente al futuro político de Cataluña.

"El club no contempla este escenario. Simplemente queremos ganar la Liga Española, estamos compitiendo para ganarla, como también la Champions", ha comentado Vives.

El portavoz del club azulgrana ha asegurado que el Barça no habla de política. "No tenemos que debatir con él (con Tebas) de política, sino de fútbol, de cómo mejorar la competición, de cómo ser más competitivos, de eso sí. No vamos a debatir de política", ha insistido.

Vives ha recordado que la marca Barça, según el ránking de la revista Forbes, es la segunda con más valor en Bolsa tras el Manchester United, que sí cotiza en Bolsa. "Nuestra marca es codiciada en todo el mundo. A quien más debería gustar que eso ocurra tendría que ser a la LFP", ha comentado.

Preguntado sobre la postura política del club en el proceso catalán, el portavoz azulgrana ha asegurado que el Barça "estará siempre a favor de lo que decida la mayoría del pueblo de Cataluña", así como que "siempre se ha alineado a favor del derecho a decidir".

"En todo caso, el Barça no entra a valorar si el referéndum es legal o ilegal, porque es un debate político que no entra en la naturaleza del club", ha añadido.

En cuanto a la exhibición de dos grandes pancartas en el Camp Nou anoche durante la celebración del partido de 'Champions' ante el Juventus, en las que se podía leer: "Welcome to the Catalan Republic (Bienvenidos a la República Catalana)" y "SOS Democràcia", Vives ha comentado que el Camp Nou "es un templo de la libertad".

"Si a alguien no le gusta la libertad, el problema lo tiene quien no la defienda. En el Camp Nou, todos se pueden expresar libremente respetando la pluralidad. Los socios no piensan todos igual y en el Camp Nou se pueden expresar todos desde el respeto y el civismo", ha comentado.

Vives ha recordado que estos preceptos "forman parte de la historia del club, de su trayectoria y no es algo nuevo" por lo que hacer lo contrario sería "una traición a la esencia del club".

Preguntado si con la exhibición de estas pancartas, el Barcelona no toma partido por una opción política, Vives ha comentado que la exhibición de pancartas se autoriza si se rige por el respeto. "Pancartas que vejen a las personas o a los colectivos no se autorizan. En ese caso, se retiran", ha indicado.