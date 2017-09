Dovizioso: "Para acercarte a Rossi debes chuparle el culo"

Andrea Dovizioso se encuentra en plena pelea por el Mundial de Moto GP. El piloto de Ducati se encuentra empatado a puntos , 199, con Marc Márquez.

Dovizioso visitó la redacción de La Gazzetta dello Sport y tras la entrevista se sometió a las preguntas de los fans. Ahí, uno de los asuntos estrella, ha sido la relación que mantiene con Valentino Rossi. Dovizioso lo ha dejado claro:

El se ha aislado, tiene su grupo. Con Valentino no tengo mucha relación, no porque no sea una cosa que no funciona sino porque Vale se ha convertido en algo tan importante a nivel mundial que en mi opinión se ha tenido que aislar, se ha hecho su grupo. Es el modo mejor de vivir por como vive él. Al resto le cuesta acercarse a él a menos que no seas uno de su team o de su grupo, para acercarte debes un poco ‘chuparle el culo’ y es una lástima porque creo que en algunos aspectos somos parecidos