El Real Madrid se ha ejercitado en Valdebebas para preparar el partido de este domingo contra la Real Sociedad en Anoeta (20:45 horas), y lo ha hecho con las ausencias de Toni Kroos y Jesús Vallejo, que no saltaron al césped para ejercitarse junto a sus compañeros, y se perderán el partidazo de la cuarta jornada de LaLiga Santander.

Las bajas de Kroos y Vallejo las confirmaba el técnico Zinedine Zinedine en la rueda de prensa posterior al entrenamiento. "Cuando uno no entrena el día anterior del partido no puede estar con el equipo. Es lo que pasa con Jesús y con Toni, que se han resentido de una molestia y no vamos a arriesgar con ellos", decía el preparador francés en sala de prensa en Valdebebas.

"En una temporada hay momentos complicados con lesionados y lo tenemos ahora. Espero que no sea por mucho. Lo de los dos no lo es y por eso no vamos a hacer el tonto porque con Mateo (Kovacic) al final ahora se queda fuera y no queremos que se repita con otros jugadores", añadió Zidane.

Quienes sí han participado en el entrenamiento con el grupo son Cristiano Ronaldo y Marcelo, aunque ni el delantero portugués ni el lateral brasileño podrán jugar en Anoeta por sanción, mientras que por lesión se pierden el choque Karim Benzema y Mateo Kovacic.

Por contra, la buena noticia para Zinedine Zidane es que recupera a Marco Asensio tras haberse perdido el estreno del pasado miércoles en Champions contra el Apoel Nicosia (3-0), por culpa de un grano en el tobillo.

Además de confirmar las bajas de Toni Kroos y Vallejo, el técnico francés se ha referido a un jugador que está señalado por gran parte de la afición madridista en este inicio de temporada como es Gareth Bale. Zizou defiende al galés, asegurando que "puede con esta presión" y confiando en volver a ver su mejor versión. "Bale necesita tiempo, ojalá meta dos goles y cambie la dinámica", dice.

"Cada día se siente mejor. Ha estado cuatro meses fuera y para estar a su mejor nivel necesitará cuatro meses, hay que darle tiempo. Esto es un equipo y la diferencia la vamos a hacer con todos, no sólo con Gareth (...) Hay que estar tranquilos. Hay que esperar al mejor Gareth", apuntaba Zidane.