El mercado de fichajes deparó un destino difícil de asumir para Philippe Coutinho, que vio como se truncaba su sueño de vestir la camiseta azulgrana. Tras un largo período estival, de acuerdos fallidos, ofertas mareantes y un parón de selecciones donde se le vio más afectado que nunca, el brasileño ha decidido hablar sobre lo que sucedió.

"Lo que pasó fue una oferta de trabajo. y, en la vida, a veces te interesas, a veces no. Como todo el mundo sabe, me interesé, y mi familia también. Como siempre he dicho, es un gran honor recibir una oferta de un club tan grande como éste", sentenció el futbolista.

Por lo tanto, es fácil extraer de sus palabras que Coutinho sí quiso vestir la elástica culé, pero sin ir mucho más allá. No especifica detalles sobre si fue su actual club el que le negó la salida, su entrenador o simplemente que no se alcanzó un acuerdo, tan sólo que hubo un acercamiento y que se interesó en jugar con el Barcelona.

Incluso tuvo tiempo para recular: "Siempre he respetado al Liverpool, a la afición, a los jugadores y a los directivos. También es un gran honor estar aquí. El Liverpool es un gran club". Nadie quiere tener a la afición en su contra y el atacante se ha cubierto las espaldas.