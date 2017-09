Un jugador especial, un canterano blanco que se encargó de poner, junto con Alfredo Di Stéfano, la primera piedra en la que sería la nueva fábrica de talentos blancos. Por aquellos entonces, Carvajal era sólo un niño y así recuerda ese momento tan especial: "Con el tiempo fui valorando mucho más ese día. Entonces yo era un niño y sólo me dediqué a meter la camiseta en la caja de piedra, lo más rápido posible porque era muy pequeño y estaba nervioso".

Florentino se ha encargado de blindar a una pieza clave en la defensa del equipo blanco. Aunque no se sepa con exactitud la cifra exacta de su cláusula de rescisión, el propio futbolista ha asegurado que se trata de una cantidad suficiente como para que ningún equipo o jeque puedan sacarle de su casa: "Es alta para que nadie pueda arrebatarme de aquí".

Su renovación se trata de la tercera que oficializa el Real Madrid durante el último mes. Tras las de Marcelo e Isco, la de Carvajal también se amplia hasta 2022. "Es parte de mi vida, de cumplir un sueño, le estoy muy agradecido al club. Es otro gran día de mi vida para enmarcar, prolongar mi contrato con el club de mi vida, el de mi familia. Quiero volver a ganarlo todo", relata el madrileño.

Para llegar a este punto, Dani ha tenido que trabajar e incluso pasar algunos malos momentos. En 2012, con Mourinho como entrenador, se decidió que lo mejor para él y para el club era que ganase confianza en una liga extranjera. El de Leganés se marcho cedido al Bayer Leverkusen, pero asegura no guardar ningún rencor al técnico luso. "En todo momento de la carrera de un deportista hay momentos peores y mejores. Recuerdo momentos duros, como para dar el salto al primer equipo, que tuve que abandonar el club. Luego el club trajo dura competencia, pero siempre he creído en mí mismo y estoy respondiendo muy bien".

Carvajal se siente un ejemplo para los chicos de la cantera, un espejo donde mirarse y a los que aconseja trabajar duramente. Además, habló de la sensación del momento, Borja Mayoral: "Nos parecemos un poco. Los dos somos del sur de Madrid, los dos fuimos a Alemania... Yo he jugado con él y sé que vale. Consejos que le pueda dar pocos, porque trabaja mucho todos los días para mejorar".

"Te mentiría si te dijese que nunca me he imaginado de capitán... Pero si eso llega será dentro de mucho. Nuestro capitán es Sergio Ramos y lo hace de maravilla. Pero me gustaría algún día, me gustaría...", añadió Carvajal. Un sueño que a base de trabajo y esfuerzo, va camino de cumplirse.