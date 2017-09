Stefan Reinartz es, actualmente, futbolista del Eintracht de Frankfurt. Hace unos años estuvo en el Bayern Lverkusen donde coincidió con Toni Kroos. Allí, ambos jugadores forjaron una amistad que todavía continúa. Aprovechando esta circunstancia, el diario Die Welt ha preguntado a Reinartz sobre Kroos y su, hasta ahora, inexplicable salida del Bayern de Munich al Real Madrid.

Su traspaso fue muy comentado en su día por el bajo precio que pagó el Real Madrid. Tan sólo 25 millones de euros. De ahí que fuera calificado por Volker Struth, agente de Kroos, como "el robo del siglo".como "el robo del siglo". Cuando Kroos fue presentado en el Santiago Bernabéu, desde Alemania se apuntaba a una mala relación con Pep Guardiola pero el jugador lo desmintió varias veces en su presentación.

Reinartz ha asegurado que el culpable de la salida de Kroos fue el Bayern de Munich y el contraro a la baja que le ofrecieron y posteriormente, una conversación con Rummenige. "Toni se sentía infravalorado por el Bayern. Él es amigo mío y conozco toda la historia. Le ofrecieron un nuevo contrato, pero él sabía lo que estaba ganando Gotze, que tiene más o menos la edad que él, y quiso que le pagaran más. El Bayern no le quiso dar 10 millones de euros. Rummenige le dijo a Toni que no le pagarían 10 millones de euros, porque no era un jugador de clase mundial. Toni no va a los sitios por dinero. Él necesita la confianza de otras personas. Sabía que era un jugador de clase mundial y no se lo reconocieron, por eso se fue", asegura Reinartz.

El actual futbolista del Eintracht de Frankfurt no dudó en elogiar a Kroos. De pequeño dice que "era tan buen jugador que jugaba sin botas para darle a sus compañeros una oportunidad. Su técnica es comparable con la de Xavi y la de Iniesta. "Era brillante, sus pases siempre iban bien dirigidos. Con 17 años ya jugaba con chicos de 18 y a esa edad un año de diferencia se nota mucho", asegura el defensa.