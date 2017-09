El lamentable 'like' de Ontiveros que avergüenza a toda Málaga

El Málaga atraviesa momentos convulsos. Los de Míchel están firmando un inicio de temporada nefasto. Los cinco partidos disputados se han traducido en cinco derrotas. El ambiente en la capital costasoleña está enrarecido.

Todo comenzó a torcerse en pretemporada. El Málaga perdió a tres hombres clave: Camacho -el alma y la brújula del equipo-, Fornals -físico y llegada de una de las perlas del conjunto malagueño- y Sandro -el goleador y auténtica referencia del conjunto boquerón -14 goles y cinco asistencias en 30 partidos ligueros firmó el canario la pasada temporada-.

Los fichajes llegaron tarde y no cubrieron, ni mucho menos, el tremendo hueco dejado por los que se fueron. Antes, incluso, de empezar la temporada, Míchel tuvo un roce con el propietario, Al Thani, después del Trofeo Costa del Sol, ante la Lazio. El presidente blanquiazul aclaró que Javi García quedaba descartado, a pesar de que era la preferencia del técnico para reforzar la medular. El jugador murciano acabó firmando por el Betis.

Tras el nefasto inicio de temporada, el ambiente dentro del conjunto de Martinicos se ha enturbiado aún más. Tras la goleada que sufrió el Málaga en Mestalla ante el Valencia (5-0), Míchel tomó una decisión impopular que muchos no entendieron: apartó a uno de los mejores jugadores de su equipo, el extremo Javier Ontiveros.

Tras los rumores que salieron a la luz -el marbellí fue cazado cerrando el pasado jueves una discoteca de Granada, justo después de la vergonzosa derrota sufrida por su equipo-, este viernes en la rueda de prensa previa al vital partido que el Málaga juega este sábado a las 18:30 en la Rosaleda ante el Athletic -si pierde Míchel será destituido-, el entrenador madrileño ha explicado los motivos por los que ha decidido apartar a Ontiveros.

El jugador está fuera del grupo por una situación que él creó. Entendemos que es una situación disciplinaria grave y que no es la primera. Es el momento de tomar decisiones. Al margen de esto ha habido alguna cosa más que no me convencen. Pero no a mí sino al grupo. Más allá de la calidad o del futuro del jugador nosotros tenemos que mirar por el colectivo. Pero no solo yo. El director deportivo lo ha hecho y sus compañeros también. No hay nada más que decir. El que quiera estar en el grupo que esté. Y el que esté fuera será una decisión suya. Cuando se toman decisiones de este tipo es porque la situación es grave. Además, y a nivel personal, no me ha gustado nada que me han mostrado una foto en el que le da a un ‘like’ en esto de las redes sociales cuando nos han metido cinco en Valencia. Sé que mucha gente confía en él. Yo el primero y le puse de titular. Pero hay cosas que no puedo hacer por él