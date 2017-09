El Atlético ya hace rugir al Metropolitano (2-0)

No rugió en su estreno como antaño lo hacía el Vicente Calderón y el primer partido ante un rival serio como el Sevilla demandaba que el Wanda Metropolitano exhibiese poderío. Para ello debía acompañar el Atlético de Madrid y el conjunto de Simeone tomó buena nota para subir los decibelios de su nueva casa y de paso, que era lo más importante, hacer de su recién estrenado hogar un fortín.

Simeone revolucionó el once con el regreso a la titularidad de hombres como Vrsaljko, Gabi, Lucas, Carrasco y Luciano Vietto. Ninguno de ellos fue de la partida en San Mamés, pero este Atlético está engrasado hasta la médula. No se notaron los cambios y tras una primera parte demasiado espesa, algo que tampoco sorprende, los estiletes rojiblancos comandados por Griezmann y Carrasco decantaron la balanza a base de velocidad y gol.

Al Cholo le ha gusto el hecho de sacar a los ‘pequeños’ ante la falta de un nueve que ya tendrá en enero y que se llama Diego Costa. De momento, al Atlético le salen a la perfección las cuentas combinando a Correa, Vietto y Griezmann. A ellos se suma la fortaleza defensiva, un portero de nivel mundial y una medular consistente con Thomas dando descanso al jerarca Gabi.

El Sevilla, más que aceptable en la primera parte, vivió de primera mano lo que este Atlético y este Metropolitano pueden dar de sí durante la temporada.

Atasco inicial

Hasta que el Atlético de Madrid no se aclimate del todo a su nuevo estadio y en concreto al tapete donde tienen que dar el do de pecho, los partidos en el Wanda Metropolitano recuerdan mucho a las finales en campo neutral. Tanto el equipo local como el visitante no están del todo cómodos y por momentos parece que ambos están jugando fuera de casa.

Los primeros 45 minutos dejaron un poso mejor en el lado sevillista. Fueron ellos los que tuvieron el gol más cerca nada más comenzar con un balón al poste y en el total del acto inicial fueron más precisos en campo contrario. N´Zonzi dominó por alto y por bajo y el Atlético pese a salir envalentonado con el Metropolitano en plena efervescencia tardó en combinar varios pases seguidos sin error.

El Sevilla golpeó primero con el balón al poste, pero Filipe tardaría poco en poner la réplica con un zapatazo a la cruceta que dejó a la grada con la celebración a medias. No hubo más ocasiones. El ritmo, sin embargo, no fue bajo aunque se echaron de menos transiciones efectivas. Tanto hispalenses como madrileños desaprovecharon las pocas ocasiones que tuvieron de romper las líneas del rival. Si alguno de ellos conseguía bordear el área ahí acababa la jugada. Griezmann puede dar fe de ello con la última diagonal de la primera parte. El francés se marchó con pasarela por delante para buscar el tiro y acabó perdiendo el balón por fallar en la conducción.

Velocidad y gol rojiblancos

El Metropolitano apenas lleva dos partidos en su corta historia como nuevo hogar colchonero, pero parece que si el campo debe inclinarse hacia un lado para beneficio del Atlético ese debe ser hacia el sector del fondo norte. Allí se han marcado los tres goles que los rojiblancos han sumado en casa y sea por el ramo en honor a Pantic de Margarita o por la presencia del Frente Atlético, esa es la portería que ha dado seis puntos de seis al cuadro de Simeone.

Con el fondo norte como escenario elegido para romper los partidos, el 1-0 llegó nada más arrancar la segunda parte. Balón a Carrasco, lucha con el gigante N´Zonzi y gol de monoplaza de Fórmula 1: superar al rival, dejar tirado al otro (portero) y vía libre para sellar el adelantamiento. Así fue el gol del belga que volvió a demostrar por qué Simeone tiene en él y en la pareja Griezmann-Correa a su perforadora de defensas. El pase, por cierto, de Vietto. Media jugada fue suya.

A Berizzo se le quedó cara de no saber muy bien cómo explicar la gran primera parte de su equipo y el error de concentración tras el descanso que reventó su actuación. Para mayor desgracia del técnico sevillista, Simeone quería más y metió a Correa en el terreno de juego para seguir haciendo sangre en el resultado. Mientras el Atlético seguía creciendo en ataque, el Sevilla perdió del todo el centro del campo y Gabi acabó merendándose él sólo casi todas las jugadas en la parcela ancha del terreno de juego.

Los cambios se sucedieron. Unos buscaban el 1-1 y otros el 2-0. Ben Yedder y Correa intentaron lo primero, pero a Griezmann parece que también le gusta eso de marcar en la portería del fondo norte y una buena jugada del Atlético al borde del área acabó en pase de Filipe y zurdazo inapelable del ‘7’ colchonero. Como si fuese el Calderón, el Metropolitano mantuvo el nivel sonoro de la fiesta que anteriormente había estrenado Carrasco.

Pleno en casa

A partir del 2-0, el Atlético se relajó y sólo alguna incursión de Thomas, Correa y Saúl más un penalti demandado por Carrasco dejaron entrever la llegada del 3-0. No apareció ese tercer gol aunque poco le importó a la parroquia local. Incluso le dio tiempo a Simeone a dar minutos de descanso a los dos goleadores de la mañana.

El Atlético ha cogido a carrerilla a costa del Sevilla y ya suma seis de seis en casa con tres goles a favor y cero en contra, catorce puntos en Liga y el cartel de invicto que ostenta en Europa y en España. Diego Costa vio desde la grada como su equipo sigue soñando con todo a falta de que él y Vitolo se unan a la orquesta de Simeone.