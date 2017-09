Messi, a Maffeo por su marcaje al hombre: "Jugar así es una mierda"

El F.C. Barcelona se impuso por 0-3 al Girona en Montilivi. A pesar de lo que refleja el marcador, el Barça tuvo que sudar de lo lindo para derribar el muro de un Girona que jugó muy bien sus cartas. Machín dio continuidad a su 3-5-2 pero metió oxígeno. Hizo hasta siete cambios en el once e introdujo una novedad táctica.

El soriano ordenó a Maffeo, el defensor de 20 años que está cedido por el City, que le hiciera un marcaje individual a Leo Messi. Maffeo fue la sombra del argentino. Machín consiguió desactivar a Leo -venía de marcar 9 goles en las 6 primeras jornadas-, aunque con su movilidad, al arrastrar a Maffeo, generó espacios para sus compañeros. La banda derecha con Sergi Roberto y Aleix Vidal fue especialmente activa, aunque al final lo que terminó por desnivelar la balanza fueron los dos goles en propia puerta que se marcó el Girona.

Tras el partido, Maffeo confesó lo que le dijo Messi durante el partido: "Me preguntó si estaba cedido por el City y mi edad. Es muy humilde. Estuvimos hablando porque estuve pegado a él casi todo el partido. No hubo ni mal rollo ni nada raro. Es el mejor jugador del mundo y si no estás pegado a él, te hace un gol en cualquier momento".

Maffeo, sin embargo, no lo contó todo. Se guardó una parte ante la prensa que sí dijo ante sus compañeros en el banquillo, cuando Machín decidió sustituirle. Lo que no sabía el bueno de Maffeo es que las cámaras deMovistar + estaban al acecho. Minuto#0 desvelaba la misteriosa frase. "¿Sabes lo que me ha dicho? Jugar así es una mierda".