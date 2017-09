El vicepresidente del Barcelona, Jordi Cardoner, ha asegurado que el Barcelona no va a pedir jugar el domingo ante Las Palmas con la camiseta de la señera, ya que no está entre los uniformes oficiales de esta temporada y que la Liga "no lo aceptaría", añadiendo que aunque no la lleven como camiseta, la llevaran "en el cuello y en el corazón".

El Barcelona juega el domingo 1-O en el Camp Nou ante Las Palmas a las 16:15, día que según Cardoner "no es un día normal, es un día importante para la historia de nuestro país".

De esta forma, el club que preside Josép María Bartomeu, se ha vuelto a posicionar a favor del referéndum ilegal, insistiendo en que "el club se ha manifestado con claridad y contundencia y ha sido aplaudido por la mayoría de instituciones del país".

El directivo azulgrana ha mandado también un mensaje a Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, quién señaló respecto a la posición del Barcelona en el tema del referéndum que "posicionarse en un tema ilegal no me parece bien". "Me sabe mal que el señor Tebas entre en estas temáticas... zapatero a tus zapatos. Hemos hecho la valoración del por qué, cómo y cuándo estamos donde estamos. Me sabe mal porque ocupa un puesto de muchísima responsabilidad, está haciendo su trabajo como buen profesional, pero tiene que dejar hacer su trabajo a los propietarios del club que son los socios del FC Barcelona", ha asegurado Cardoner.