Filipe Luis ha concedido una jugosa entrevista con el diario El Mundo en la que da un amplio repaso a múltiples aspectos futbolísticos.

Uno de los asuntos más interesantes de la conversación es lo desastre que era el Atlético de Madrid antes de la llegada de Simoene.

Para entender lo que pasaba entonces hay que ponerlo en contexto. Cuando yo llegué al Atleti, en 2010, lo que se vivía era un desastre. El equipo no tenía ninguna estabilidad, Quique Flores intentaba hacer milagros con un vestuario muy complicado en el que había jugadores que no se pasaban la pelota. Y así fue hasta que apareció el Cholo y lo cambió todo. Pero incluso en aquellos primeros años con él, siempre hubo en el vestuario el runrrún de que esto se iba a acabar y todo iba a ser como antes. No entrar ni en Europa League, ser noveno en Liga, caer en Copa ante un Segunda B... Y eso genera un clima raro en el vestuario. Escuchas que uno se quiere ir, que otro quiere ganar más, que el de allí ya tiene un precontrato con otro. Y empiezas a pensar que si todo se va a acabar, mejor aprovechar el momento. Por suerte, esos días han quedado definitivamente atrás y ahora en vez de salir, todo el mundo quiere venir

Filipe, siempre humilde, se considera un afortunado: "Tengo mucha suerte porque, entre comillas, trabajo poco. Con mucha presión, pero pocas horas y bien pagado. Y miro alrededor y veo las vidas de la gente. Sé lo que hay. Así que lo mínimo es tomármelo en serio. No cambiaría mi profesión por nada del mundo".

El ex jugador del Chelsea, dio un palo a muchos de sus compañeros de profesión: "Un 80% de los jugadores viven en una burbuja, sobre todo los jóvenes. Creen que si van con un neceser de marca bajo el brazo, unas zapatillas de 400 euros y ocho tatuajes ya son estrellas y que sólo por eso la gente va a respetarles. Olvidan el mundo real".

Por último, Filipe Luis ensalza a Piqué y a Arbeloa. Dice que sus opiniones pueden gustar más o menos pero que siempre dan la cara. también compartió su opinión sobre Piqué.

Yo soy fan de Piqué aunque a menudo no esté de acuerdo con lo que dice. Pero se atreve. Como Arbeloa. Es gente que no tiene miedo a decir lo que piensa, que no se esconde tras su fama para no mojarse. Es admirable y ojalá más futbolistas fuésemos como ellos