Lo que realmente piensa Cavani de Neymar

Cavani y Neymar tuvieron sus más y sus menos a la llegada del brasileño al PSG. La polémica por el famoso penalti contra el Olympique de Lyon, agrietó el vestuario del conjunto parisino. Tras reunirse en el vestuario junto a Al-Khelaifi y Unai Emery, el brasileño y el uruguayo firmaron las paces en beneficio de su equipo. El conflicto por ver quién sería el encargado de lanzar los penaltis lo resolvió Emery de manera salomónica: se turnarían.

Tras el éxito de Uruguay que se clasificó en segunda posición de la fase sudamericana para el Mundial de Rusia, CavanI concedió una jugosa entrevista al diario uruguayo Ovación, donde deja indirectas en las que habla sobre el incidente con Neymar y como está la relación hoy en día.

El diario Ovación le habla de la marcha de Zlatan y la llegada de Neymar. Cavani, sin dar nombres, deja caer que el brasileño llegó muy endiosado al PSG, tanto que pensaba más en lo individual que en el bien colectivo.

Sinceramente para mí jugar con grandes jugadores es un placer. Y como ya he dicho, soy muy realista y sé que en el fútbol no tienes que ser amigo de todo el mundo. Tienes que ser profesional y lo primero es respetar a los compañeros en el campo, tanto en los entrenamientos como en los partidos. Partiendo de esta base puedes ser amigo o no. Puedes llevarte bien o no