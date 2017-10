El héroe del pueblo de Míchel Salgado: lo perdió todo pero salvó 12 vidas

Míchel Salgado se crió en As Neves. Un pueblecito de 4200 habitantes en el que se come la mejor lamprea de toda Europa y al que el terrorismo incendiario le ha dejado totalmente devastado. Solo un 10% de su superficie se salvó de las llamas.

As Neves quedó devastado por las llamas

Los vecinos recuerdan el infierno que vivieron. Jamás habían pasado por algo así. El domingo, 600 personas tuvieron que abandonar sus viviendas al ser cercadas por las llamas. 130 personas pasaron la noche en el pabellón de Arbo.

Las llamas llegaron a las puertas de muchas viviendas de As Neves

Hoy, el paisaje de la zona es desolador. Coches calcinados, una veintena de casas han ardido... incluso la vegetación del cementerio se ha tornado de color negro.

EL verde que rodeaba As Neves ha dado paso al negro

Una empresa que daba trabajo a 30 personas se abrasó totalmente. Su propietario, Manuel Núñez, relata en el Faro de Vigo, el pánico vivido el domingo:

"El concejal de As Neves me dio la noticia: protege tu casa y a tu familia, con la nave de tu empresa ya no puedes hacer nada". Tras el varapalo tocaba recomponerse. La supervivencia hizo el resto.

"Mi empresa se había quemado, mis herramientas de trabajo son historia, solo me queda una furgoneta y un remolque... Mi casa está a tan sólo dos kilómetros de donde estaba mi nave. Las llamas se acercaban a pasos agigantados. Tocó organizarse rápido. Regamos la zona, afortunadamente teníamos agua. "

Su casa, totalmente de piedra, tiene bodega. Allí se refugiaron 12 personas. "la mayoría personas mayores". La situación era propia de una película de terror. Manuel, que lo había perdido todo, solo tenía una cosa en la cabeza: intentar salvar el mayor número de personas. "Tal y como había quedado mi nave pensé que las llamas arrasarían todo el pueblo... Estaba totalmente acojonado"

Su solidaridad, como la de otros muchos vecinos de As Neves -se organizaron y se iban llamando unos a otros para, armados con mangueras y cubos, humedecer las viviendas- hizo posible que, afortunadamente, no hubiera víctimas mortales ni heridos graves.

Manuel, tras la tragedia, dice unas palabras que ponen los pelos de punta: "Lloré porque se quemó completamente la nave, porque me quedé solo con una furgoneta y un remolque para trabajar pero sin herramientas, lloré porque mi casa tiene una hipoteca y debo 50.000 euros al banco... pero no hay dinero que pague los abrazos y las muestras de agradecimiento de las personas que cobijamos en casa... Muchas personas mayores que aún vinieron hoy a darme las gracias.. Con eso me quedo".

Manuel Nuñez espera que se declare a As Neves zona catastrófica

Manuel, cuyo seguro no cubría la nave, debe empezar de cero. El fuego arrasó con su bien más preciado pero la situación límite le regaló algo que no se compra con dinero: el honor de ser un auténtico héroe en su pueblo, As Neves, un pueblo que jamás olvidará la tarde noche del domingo 15 de octubre de 2017.