La historia se repite. Sergio Conceiçao, entrenador del Oporto, decidió sentar a Iker Casillas de forma sorprendente. En un partido de Champions, clave para el futuro de su equipo -visitaban al Red Bull Leipzig-, sin avisar previamente y dando la alternativa a un portero canterano que lleva más de un año a la sombra de Iker, José Sá.

Hace casi 5 años, un 22 de diciembre de 2012, el Real Madrid jugaba en La Rosaleda contra el Málaga. Por la tarde, horas antes del partido, saltó la bomba: "Casillas es suplente". Mourinho, en rueda de prensa tras el partido, dio la clave: "Adán está mejor que Casillas". El Madrid perdió 3-2, curiosamente el mismo resultado que se dio este martes en Alemania entre el Leipzig y el Oporto.

Al igual que hace cinco años, la suplencia de Iker ha generado multitud de rumores en Portugal. El 'caso Casillas' del que todo el mundo habla. Debates en la calle y en los bares. Sergio Conceiçao, tras la derrota ante el Leipzig -Sá, sustituto de Iker, cometió un error garrafal que a la postre fue clave para la derrota-, era escueto explicando las razones de la sorprendente suplencia de Casillas:

"Fue una decisión técnica. Este era el mejor once que podía poner de acuerdo a nuestro trabajo diario y a nuestro adversario. Soy entrenador, tengo que decidir y no me importa el ruido que pueda causar"

Iker 'el Topo de Móstoles' Casillas solo había encajado 3 goles en los 8 primeros partidos de Liga -únicamente De Gea presenta mejores números-.

¿Por qué fue suplente Casillas?

En Portugal se especula sobre una mala relación de Casillas con su entrenador, Sergio Conceiçao. Una supuesta discusión entre ambos habría sido el motivo de su suplencia. Algo que ha negado el representante de Iker, Carlo Cutropia. "Es totalmente falso. No hubo ninguna discusión. ¿Por qué razón están intentando crear confusión?".

Otra vez, la historia se repite. El supuesto enfrentamiento con su entrenador, Sergio Conceiçao, recuerda al conflicto que tuvo el de Móstoles con José Mourinho.

Al igual que hace cinco años, puede que Sergio Conceiçao no esté satisfecho con la manera de entrenar de Iker. Nunca ha sido un "trabajador nato" y su esfuerzo diario parece que deja que desear.

Otra de las razones que se filtraron por las que Mourinho acabó cansado de Iker, fue por su nefasta implicación como capitán en los asuntos del grupo. Filtrar información a los medios, fue algo que Mou nunca perdonó. ¿Será Iker el nuevo 'topinho' del Oporto?

Por último, al igual que hace cinco años, también puede existir una razón deportiva. A Mourinho siempre le gustaron los porteros con planta. Guardametas que dominan el juego aéreo y que dan mucha seguridad a la defensa. Casillas, si en algo falla, es en dominar su área. Sergio Conceiçao dio la alternativa contra el Leipzig, un equipo muy dinámico que hace muchos cambios de orientación y mete muchos balones al a´rea rival, a un portero, José Sá, que mide 1,92 y que es la antítesis del guardameta español.