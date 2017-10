Bartomeu: "No permitiremos que nadie se apropie de nuestro escudo"

Josep María Bartomeu dio la cara ante sus socios. El presidente del conjunto azulgrana dio un amplio repaso a la actualidad culé.

Bartomeu hizo referencia a la situación política que atraviesa Cataluña y el posicionamiento del club:

Nadie puede dudar del compromiso del Barça con la sociedad catalana. No se puede confundir la responsabilidad de ser el presidente del Barça con la tibieza de la que algunos nos acusan. Pedimos diálogo y respeto. El Camp Nou siempre será un espacio de libertad de expresión. No permitiremos que nadie se apropie de nuestro escudo y bandera, no nos dejaremos utilizar. Esta junta actuará como hemos hecho siempre en la defensa del club y nunca pondremos en riesgo la viabilidad de la entidad ni su presencia en las competiciones. Por eso seguiremos jugando en la Liga. Queremos continuar nuestro vínculo con la Liga de Fútbol profesional.