Juega peor marca más: un espeso Madrid no sufre ante el Eibar (3-0)

El fútbol está siendo irónico con el Real Madrid. El día que juega a un nivel aceptable o de nota alta, le cuesta un horror ver puerta o incluso no marca como le sucedió ante el Betis. El día en el que aburre a las ovejas, juega caminando, no está fino y no tiene demasiadas ocasiones, es el partido en el que más goles mete en Liga en el Bernabéu en lo que va de temporada. El 3 a 0 es exagerado visto el fútbol que desplegó cada equipo.

En esta ocasión, el Eibar que está cuajando su peor inicio de temporada desde su ascenso primera, sí sufrió la fugaz pegada del Real Madrid. En esta ocasión, la calidad de los jugadores y no del colectivo, fue decisiva. El Madrid ganó porque tiene a Asensio, Isco o Marcelo. El campeón de Liga se marchó del Bernabéu, otra vez, sin habérselo pasado bien. Ganaron el partido pero como ante el Espanyol, pichí pichá.

No vale como termómetro anímico porque Cristiano Ronaldo no se va contento nunca si no marca pero su salida del terreno de juego va a ser noticia. Pocas veces se ha ido tan enfadado. Cabeza gacha, maldiciendo y tirando con fuerza al suelo el esparadrapo. El portugués lleva 1 gol en Liga. Estuvo sancionado en los primeras cuatro jornadas pero el dato es sorprendentemente negativo. Tuvo ocasiones para marcar, no muchas, pero tuvo suficientes. Veremos si su ansiedad es determinante en otros encuentros más igualados.

La mala racha de Cristiano provoca datos inesperados como que Asensio, con tres goles, sea el pichichi del Real Madrid en Liga. El centrocampista español fue una de las 5 novedades en el once titular junto a Theo, Nacho, Ceballos y Kiko Casilla. Pese a que no terminó el partido, Asensio fue claramente el mejor futbolista del Real Madrid en el terreno de juego. Tiene el fútbol entre ceja y ceja. Tiene todos los registros para ser alguien muy grande. De sus botas nacieron los dos primeros goles y en el tercero no pudo participar porque Zidane ya le había quitado.

El 1 a 0 fue obra de Paulo Oliveira en propia puerta. Un gran centro de Asensio fue peleado por Ramos y el central del Eibar que marcó un gran gol… en su portería. Pero el remate, con su giro de cuello, fue perfecto. La ironía del fútbol con el Real Madrid. Otros días tantas ocasiones al limbo y hoy inauguraba el marcador así.

En el segundo falló Dimitrovic, el portero del Eibar. La jugada de Isco es buena, su centro también y el remate de Asensio es complicado pero muy centrado. La pelota pasó muy cerca del guardameta. Eran tres tiros, uno de ellos del central portugués del Eibar, y dos goles. Los elogios a Marco Asensio no se basan exclusivamente por los goles. Fue de los pocos futbolistas que hizo algo distinto. Para empezar, no andaba como sí hacían muchos de sus compañeros. Corría. El ritmo fue, por partes, tan bajo que hasta Benzema parecía un jugador rápido.

El delantero francés salió en la segunda parte junto a Lucas y Marcelo. Se marcharon Isco, Asensio y Ceballos que hasta su salida, eran los tres futbolistas más destacados pese a que por momentos Ceballos corría sin cabeza, con la idea de agradar, y de que Isco falló dos mano a mano, algo a lo que no estamos acostumbrados.

Los cambios tuvieron efecto en los últimos minutos del partido cuando con todo resuelto, sí se empezaron a ver jugadas dignas de esta gran plantilla. El 3 a 0 fue lo mejor de la noche. Una combinación brillante entre Benzema y Marcelo que terminó con el tanto del brasileño tras una buena finta y una gran asistencia del francés.

Es difícil de explicar cómo el Eibar tuvo tanto la pelota y en campo contrario. Difícil porque hoy coincidieron Asensio, Isco, Ceballos y Modric. Pero así fue. Si bien es cierto que el Madrid debió ganar, tuvo más ocasiones que el Eibar y que pese a no estar en un buen momento, ganó con una comodidad tremenda. Quizá porque el Eibar fue un equipo timorato. Tuvo la pelota, pasaron mucho pero no tenían ningún mordiente.

Ficha técnica:

Real Madrid, 3: Casilla; Nacho, Varane, Ramos, Theo; Casemiro, Modric, Dani Ceballos (Marcelo, min. 71), Isco (Lucas Vázquez, min. 71); Cristiano y Asensio (Benzema, min. 64).

Eibar, 0: Dmitrovic; Capa (Rubén Peña, min. 73), Paulo Oliveira, Lombán, José Ángel; Arbilla, Rivera, Escalante (Sergi Enrich, min. 79), Jordán; Charles (Kike García, min. 63) e Inui.

Goles: 1-0, min. 18: Paulo Oliveira, en propia meta; 2-0, min. 28: Asensio; 3-0, min. 82: Marcelo

Árbitro: Álvarez Izquierdo (Comité Catalán). Mostró cartulina amarilla a Casemiro (min. 23) por parte del Real Madrid y a Charles (min, 23) por parte del Eibar.

Incidencias: partido correspondiente a la novena jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 66.781 espectadores.