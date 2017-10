Bronca entre Marcelo y Modric en Montilivi: "¿Tú no fallas?"

El Real Madrid, a ocho puntos del Barcelona en Liga tras la derrota sufrida ante el Girona (2-1). Aún quedan 28 jornadas para el final del campeonato, cierto, pero la distancia empieza a ser preocupante. Como lo es también el mal juego del equipo, tal y como se pudo comprobar este domingo en Montilivi.

Los nervios están a flor de piel en el vestuario blanco y la tensión se palpó en el terreno de juego en un lance entre Marcelo y Luka Modric en la primera mitad, la menos mala del equipo de Zidane en tierras gerundenses antes de cuajar una desastrosa segunda parte en la que sólo Isco Alarcón se salvó de la quema.

Así se puede ver en un vídeo de Deportes Cuatro emitido este lunes a mediodía, donde el lateral brasileño y el centrocampista croata a cuenta de una pérdida de balón del primero.

La intención de Marcelo es pasarle la pelota a Isco, pero lo que hace es dársela a un jugador rival (Granell). Modric se lo recrimina al brasileño y éste no duda en responder. "Dices que he fallado... ¿y tú no fallas?", le espetó. Ambos, no obstante, hicieron las paces minutos más tarde.

Pero ese rifirrafe no fue el único momento tenso entre los jugadores madridistas. Así, en el vídeo de Deportes Cuatro se pueden ver las continuas correcciones a Karim Benzema, como por ejemplo una por parte de Isco, o las indicaciones, en un tono bastante enfadado, de Cristiano Ronaldo a futbolistas como Casemiro o el propio Marcelo.