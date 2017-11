El hermano de Griezmann revoluciona Twitter tras cargar contra el Atlético y señalar al Cholo

Revolución en las redes sociales tras unos polémicos tuits del hermano de Theo Griezmann, hermano del actual jugador del Atlético de Madrid.

Los polémicos tuits de Theo Griezmann

Theo carga contra el juego del equipo rojiblanco en el partido que el Atlético jugó en Riazor contra el Deportivo, y sin señalarlo directamente, manda un dardo envenenado al Cholo.

"Avanzamos 40 metros, retrocedemos 80. Algo habitual, no lo comprendo. Antoine juega de 6". "Tengo la impresión de revivir el mismo partido", escribió en la segunda publicación, tras haber borrado el primer tuit. Después se centró en la figura de su hermano : "Griezmann no puede crear una ocasión si no tiene el balón, lo tenía que decir", volvió a quejarse.

Hay que recordar que en el partido de este sábado, Simeone cambió a Antoine Griezmann con 0-0 en el marcador y que en la rueda de prensa previa al partido, el Cholo le dio un palo a su gran estrella afirmando que su equipo "no tiene ningún jugador que gane partidos". El matrimonio Simeone -Griezmann, parece atravesar por su peor momento.