Gerard, técnico del Barça B: "No hay derecho que nos traten como criminales"

El Barça sigue aliándose con los golpistas. En esta ocasión ha sido el técnico del Barcelona B, Gerard López, el que ha dado su opinión sobre la situación de Cataluña y el encarcelamiento de algunos miembros del Gobierno catalán.

Me parece injusto, indignante. No sé dónde terminará todo esto. Tenemos una fecha marcada (21 de diciembre, elecciones autonómicas catalanas) donde nosotros nos podremos expresar libremente y no podrán hacerlo las personas que están cerradas en prisión. Es un proceso judicial que deja muchas dudas", señaló. Y recalcó: "Condena total a toda la acción de los últimos tiempos