Una goleada que no disipa las dudas (3-0)

Otro partido en el que el Real Madrid sale con poca intensidad, en el que no le sobra motivación y en el que no se les ve la rabia que deberían tener tras dos derrotas seguidas. Salieron con el modo "ya marcaremos" y por una vez en lo que va de temporada, sucedió justo eso. El Madrid, sin hacer un gran encuentro, encontró el gol en un córner, una faceta que sobre explotó la pasada temporada y que no había estrenado en este curso.

Casemiro abrió el marcador al borde del descanso y tras el paso de vestuarios sí que vimos ese Madrid ambicioso, que se divierte y divierte al resto. Si bien es cierto que Las Palmas se viene abajo, siempre, tras encajar el primer gol. Le ha pasado en los últimos siete partidos que ha perdido de manera consecutiva.

Hubo dos Real Madrid. Antes del descanso, parecido al que se vio en Tottenham y Gerona en la segunda mitad. Después del descanso, uno parecido al que ilusionaba en el mes de agosto. El primero, con un ritmo digno del monoplaza de Fernando Alonso. Lento y previsible. No es cuestión de físico, sino de confianza, la que obtuvieron tras el gol de Casemiro. Hasta entonces, Ayestarán intentó emular a los últimos rivales del Real Madrid. Lo intentó porque se quedó en una copia falsa. Puso cinco centrales, como Pochettino y Pablo Machín pero como reconoció el propio entrenador de Las Palmas, no tienen las mismas plantillas. La defensa del equipo canario es una feria en todos los partidos. Si ganan un partido será a pesar de ellos. Con cinco defensas, rondaron el récord mundial de errores monumentales. Regalos para el Real Madrid como si fuera Navidad.

El primer obsequio llegó pronto y tuvo como destinatario a Benzema. A los tres minutos tuvo un mano a mano con tiempo para pensar en su próximo coche, la canción de rap que escuchará esta noche o vete tú a saber. El francés lo hizo todo mal. No condujo la pelota correctamente, encaró mal al portero y al final, tomó la peor decisión al disparar y no pasar a Asensio que le acompañaba en paralelo. Por si no fuera poco, Benzema tuvo otro gol sencillo que no aprovechó. Un centro medido de Asensio y él, solito, en el punto de penalti, remató al aire. Tampoco tuvo su día Cristiano Ronaldo pero su caso es distinto. Se esfuerza, se curra cada jugada y demuestra que tiene ganas de romper su mala racha. Tanto es así que el Bernabéu, animó a Cristiano y pitó a Benzema por el mismo motivo: estar negado con el gol. El portugués está negado. No está teniendo suerte. Hizo un buen partido pese a todo. Tuvo otro palo, varias oportunidades que se marcharon por poco…pero ante este panorama, Marco Asensio es pichichi del Real Madrid con cuatro goles.

El partido se recordará solamente por el golazo de Marco Asensio, uno de los mejores de lo que llevamos de Liga. Un zurdazo al alcance de los elegidos. El niño tiene clase, descaro y un disparo exquisito. Crecerá más pero mientras, va dejando detalles de un súper clase. No fue un buen partido el suyo, apenas participó, no se atrevió a encarar pero, como hacen los más grandes, define un partido en una jugada aislada. Su disparo, complicado porque es a bote pronto y desde muy lejos, quitó las telarañas de la portería.

Con el 2 a 0, sí se vio otro Real Madrid. Desde el 56´hasta el final, pudieron marcar dos, tres, cuatro o cinco goles más. Coincide el bajón anímico de Las Palmas y el brote de confianza del Madrid. Atrás quedó ya el casi gol de Vitolo que salva Vallejo bajo palos o el penalti claro de Casemiro sobre el mismo jugador que no señaló el colegiado. Penalti claro e innecesario. Zidane quitó al brasileño y metió a Marcos Llorente tras ver las orejas al lobo y es que Casemiro estaba a una amarilla de perderse el próximo encuentro que es ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano.

Con el partido ya sentenciado, entraron Lucas y Ceballos por Benzema, pitado, y Kroos que vio una amarilla antes de irse. Una patada a Vitolo, el mejor y único peligro de Las Palmas. Ayestarán le dio total libertad y estuvo en todas las acciones ofensivas.

El tercero del Real Madrid era cuestión de tiempo y más con la defensa de Las Palmas. Lemos, sobrevalorado, cometió dos penaltis que no fueron señalados. Uno sobre Nacho, difícilmente más fácil de apreciar para un árbitro. Al final llegó en la mejor jugada de los blancos. Cristiano, muy listo, cede de tacón a Asensio y con muchos metros por delante para correr, recibe la pared para meter un centro tan complicado como preciso. Ahí estaba Isco para rematar a gol a placer. Casi no lo celebró Ronaldo que deseaba su gol, quería esa felicidad única para él. Como la que disfrutaron Isco, Asensio y Casemiro. Sus compañeros, conscientes de la situación, fueron a felicitarle. No lo está pasando bien. Su personalidad, transparente, hace que sea evidente. Victoria justa, merecida y necesaria para el Madrid que sigue a ocho puntos del Barcelona.

Al Madrid le viene en un buen momento el parón de selecciones. No transmiten la frescura que sus aficionados añoran por nostalgia y casi todos los jugadores, excepto excepciones, están lejos de su mejor nivel.

Ficha técnica:

Real Madrid, 3: Casilla; Nacho, Vallejo, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro (Marcos Llorente, m.67), Kroos (Ceballos, m.83), Isco; Marco Asensio, Benzema (Lucas Vázquez, m.75) y Cristiano Ronaldo.

Las Palmas, 0: Lizoain; Macedo, Ximo, Lemos, Bigas, Dani Castellano; Javi Castellano, Vicente Gómez (Remy, m.64), Aquilani (Hernán, m.83), Vitolo; y Calleri.

Goles: 1-0, m.41: Casemiro. 2-0, m.56: Asensio. 3-0, m.74: Isco.

Árbitro: Sánchez Martínez (Comité Murciano). Amonestó a Isco y Kroos por el Real Madrid; y a Ximo Navarro por Las Palmas.

Inciencias: encuentro correspondiente a la undécima jornada de LaLiga Santander disputado en el Santiago Bernabéu ante 67.120 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria del exfutbolista del Real Madrid Manuel Sanchís.