Pepe vuelve a ningunear a la afición del Real Madrid

Pepe sigue acordándose del Real Madrid. El actual jugador del Besiktas tiró una nueva chinita al que fue su afición durante 10 temporadas.

Los hinchas del Besiktas son muy apasionados. Cuando estamos saliendo al campo siempre me sorprende el ruido que viene de las gradas. Tal vez la afición del Real Madrid se pueda enfadar conmigo por lo que voy a decir. La gente dice que los hinchas del Madrid transmiten entusiasmo al equipo, pero yo no lo creo. La realidad no es esa. El ambiente del Besiktas y del Real Madrid es muy diferente. En Turquía la gente ama este deporte. Siempre están pensando en fútbol. Después de los partidos el ruido se oye hasta la madrugada